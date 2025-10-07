الأمم المتحدة: استشهاد أكثر من 400 شخص بسبب المجاعة في غزة منذ بداية العام الحالي

قطاع غزة

كشفت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء عن أن 400 فلسطيني على الأقل استشهدوا بسبب المجاعة في غزة منذ بداية العام الحالي بينهم 101 طفل منهم 80 دون سن الخامسة وذلك وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ومنظمة الصحة العالمية في جنيف حذر فيه المسؤولون من الوضع الكارثي بعد مرور عامين من الحرب التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقطاع.

وشدد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ريكاردو بيريس على أن الأطفال “يدفعون الثمن الأعلى لهذه الحرب” قائلا إن هناك طفلا استشهد أو يصاب كل 17 دقيقة في قطاع غزة وأن أكثر من 20 ألف طفل استشهدوا منذ أكتوبر 2023.

ولفت بيريس إلى أن 18 من أصل 24 طفلا لا يزالون بحاجة ماسة إلى الإجلاء من مدينة غزة في ظل التصعيد العسكري المستمر مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية تمكنت من نقل 3 من أصل 24 طفلا إلى مستشفى (الأقصى) في (دير البلح) وقد استشهد اثنان منهم للأسف.

وأضاف أن الأطفال تم إجلاؤهم من دون حاضنات بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة التي تعرض حياتهم للخطر حيث يتشارك بعض الأطفال أقنعة الأكسجين أو أجهزة التنفس الاصطناعي في مرافق مؤقتة لا تفي بالمعايير الطبية.

من جانبه أوضح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يانس لاركي أن أكثر من 640 ألف شخص في غزة يعانون من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي فيما يعيش نحو نصف مليون شخص في مناطق مصنفة ضمن نطاق المجاعة.

وأشار لاركي إلى أن عدد الشهداء في القطاع بلغ 66288 فلسطينيا وأن 998 فلسطينيا أيضا استشهدوا في الضفة الغربية بينهم 212 طفلا وذلك منذ السابع من أكتوبر 2023 محذرا من أن الوضع يتدهور بسرعة وأن انعدام الأمن الغذائي قد وصل إلى مستويات كارثية.

وبدوره قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير إن أكثر من 1050 طفلا أدخلوا إلى مراكز علاج سوء التغذية منذ مارس 2024 بينهم 594 طفلا خلال عام 2025 وحده.

وأكد ليندماير أن المجاعة التي كانت تتركز سابقا في مدينة غزة بدأت تنتقل تدريجيا إلى الجنوب مع ازدياد أعداد النازحين وتوسع العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في المناطق المكتظة.

ووصف النظام الصحي في غزة بأنه يعمل بأقل من ثلث طاقته إذ يعمل 14 من أصل 36 مستشفى في غزة جزئيا فقط في حين لا يوجد أي مستشفى عامل بالكامل في شمال غزة.

وكانت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة قد اتهمت الاحتلال الإسرائيلي في 16 سبتمبر الماضي بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أربعة من الأفعال الخمسة التي تعرف بأنها إبادة جماعية بموجب اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.