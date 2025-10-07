“الشؤون” و”الخارجية” تبحثان تعزيز التعاون للارتقاء بتصنيف الكويت في مجال حقوق الإنسان

اجتماع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية مع مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان

بحثت وزارتا الشؤون الاجتماعية والخارجية سبل تعزيز التعاون وتوحيد الجهود نحو تحقيق رؤية وطنية متكاملة تسهم في الارتقاء بتصنيف الكويت الدولي في مجال حقوق الإنسان.

وقالت (الشؤون) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن الاجتماع الذي جمع وكيل الوزارة الدكتور خالد العجمي ومساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح تناول أبرز الخطوات المتخذة في تنفيذ توصيات المنظمات الحقوقية الدولية.

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا آليات تطوير القدرات المؤسسية في وزارة الشؤون عبر برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية وجرى التباحث حول إطلاق حملات توعوية لترسيخ الوعي المجتمعي بحقوق الفئات الأكثر حاجة.

ونقل البيان عن وكيل (الشؤون) الدكتور خالد العجمي إشادته بالدور البارز الذي تضطلع به وزارة الخارجية في تعزيز حضور الكويت على الساحة الدولية وتأكيد صورتها كدولة سباقة في دعم القيم الإنسانية.

من جانبها أشادت السفيرة الشيخة جواهر الصباح وفق البيان بجهود وزارة الشؤون الاجتماعية في تطوير الأداء الحقوقي المؤسسي والميداني مؤكدة أن تلاقي الجهود بين الوزارتين يأتي تجسيدا لتوجيهات القيادة السياسية نحو ترسيخ نهج إنساني شامل يجعل الإنسان محور التنمية.

وذكر البيان أن هذا الاجتماع يأتي في سياق التوجه الحكومي نحو تعزيز منظومة حقوق الإنسان في دولة الكويت وترسيخ العمل التكاملي بين الجهات الوطنية.