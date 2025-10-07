وكيل الحرس الوطني يتفقد مديرية العمليات ومعسكر التحرير

صورة جماعية تضم وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس ومنتسبي مديرية الخدمات الطبية

قام وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس بزيارة تفقدية اليوم الثلاثاء لمديرية العمليات ومعسكر التحرير وذلك للاطلاع على آلية سير العمل والاطمئنان على الجاهزية.

وأشاد الفريق البرجس في بيان صادر عن الحرس الوطني بالجاهزية العالية لمنتسبي (الحرس) في كافة الوحدات ودورهم الحيوي في الدفاع والأمن وتقديم الدعم والإسناد لجهات الدولة.

وأكد أهمية استمرار التطوير والتحديث في البنية التحتية والأجهزة والمعدات والتدريب المستمر للوصول إلى أهداف الخطة الإستراتيجية للحرس الوطني 2030 (حماية وطن) في ظل الدعم الذي تقدمه قيادة الحرس الوطني للمنتسبين ممثلة في رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح وذكر البيان أن الجولة شملت مركز العمليات الرئيسي ومديرية الخدمات الطبية ومديرية الخدمات الفنية ومركز العلاج الطبيعي ومركز الأسنان وقسم الأشعة.