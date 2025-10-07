وزير شؤون الديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلان عددا من السفراء لدى البلاد

وزير شؤون الديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلان سعادة سفير مملكة أسبانيا الصديقة لدى دولة الكويت

استقبل معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح بقصر بيان صباح اليوم سعادة سفير مملكة أسبانيا الصديقة لدى دولة الكويت مانويل إرنانديث غمايو حيث قدم التهاني لمعاليهما بمناسبة تعيينهما في مناصبهم الجديدة وتم خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الصديقين والتأكيد على تنمية أطر التعاون فيما بينهما نحو آفاق أرحب.

وزير شؤون الديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلان سعادة سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة لدى دولة الكويت

كما استقبل معاليهما سعادة سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة لدى دولة الكويت دوك ثانغ نجوين الذي قدم التهاني لمعاليهما بمناسبة تعيينهما في مناصبهم الجديدة وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها على كافة الأصعدة.

وزير شؤون الديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلان سعادة سفير جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة لدى دولة الكويت

واستقبل معاليهما سعادة سفير جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة لدى دولة الكويت ظفر إقبال حيث قدم التهاني لمعاليهما بمناسبة تعيينهما في مناصبهم الجديدة وتم خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين وآفاق التعاون بينهما والعمل على تنميتها في شتى المجالات.

وزير شؤون الديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلان سعادة سفير جمهورية كرواتيا الصديقة لدى دولة الكويت

كما استقبل معاليهما سعادة سفير جمهورية كرواتيا الصديقة لدى دولة الكويت أمير موهاريمي الذي قدم التهاني لمعاليهما بمناسبة تعيينهما في مناصبهم الجديدة وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين والتأكيد على تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون بينهما في مختلف القضايا المشتركة.