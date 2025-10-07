“زين” تُجدّد امتثالها لمعيار أمن بيانات بطاقات الدفع PCI DSS

الرئيس التنفيذي لـ زين الكويت نواف الغربللي يتسلّم الشهادة من رئيس شركة ControlCase سوريش دادلاني

أعلنت زين الكويت عن تجديد امتثالها السنوي لمعيار أمن بيانات بطاقات الدفع PCI DSS (المستوى الأول – النسخة 4.0.1)، بعد اجتيازها تدقيقاً مُستقلاً شاملاً أجرته شركة جهة تقييم معتمدة، حيث يؤكّد هذا التجديد استمرار زين في تطبيق أفضل ضوابط أمن المعلومات الخاصة بالمدفوعات وحماية بيانات العملاء عبر قنواتها الرقمية والتقليدية.

تؤكّد هذه الخطوة استمرار زين في تطبيق ضوابط تقنية وتشغيلية متكاملة لحماية بيانات العملاء خلال عمليات الدفع عبر جميع قنواتها الرقمية والتقليدية، بما يشمل التشفير الشامل للبيانات أثناء النقل والتخزين، وتقسيم الشبكات الحساسة، والرصد الاستباقي على مدار الساعة، وإدارة الثغرات وتحديثاتها، والتحكم الدقيق في الصلاحيات وتتبّع الأنشطة، إضافةً إلى برامج توعية دورية للموظفين وسياسات حوكمة واضحة لإدارة المخاطر والامتثال.

تم تجديد هذه الشهادة بعد عملية تدقيق شاملة نفّذتها شركة ControlCase، وهي إحدى الشركات المُستقلة التي يعتمدها مجلس PCI لإجراء التحليلات والاختبارات المطلوبة للتأكد من مطابقة أنظمة الشركات لمواصفات الأمان لحمايتها من الاختراقات، واكتشاف الثغرات الأمنية، ومراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بالمدفوعات.

كما يعكس هذا الإنجاز التزام زين بتوفير تجربة دفع موثوقة لعملائها من الأفراد وقطاع الأعمال مع المحافظة على أعلى معايير السرية والنزاهة وتوفر الخدمات، ويُرسّخ ثقة الشُركاء ومزوّدي خدمات الدفع في منظومة المدفوعات الرقمية لدى الشركة.

في العام 2010، كانت زين أول شركة اتصالات على مستوى المنطقة التي تحصل على هذا الاعتراف من مجلس معايير الأمن لصناعة بطاقات المدفوعات (PCI)، والذي تعتمده المؤسسات المالية والبنوك والجهات التنظيمية حول العالم، ويأتي تجديد الشركة له اليوم استمراراً في مساعيها لتقديم التجربة الأكثر أماناً لقاعدة عملائها من الشركات والهيئات والمستهلكين، والتي تُعتبر الأكبر على مستوى البلاد.

في أبريل الماضي، حصلت زين الكويت على شهادة الآيزو ISO 37301:2021 لإدارة الامتثال بعد اجتياز تقييم مستقل، لتكون من أوائل مزودي الاتصالات في المنطقة التي تنال هذا الاعتماد، بما يعكس ترسيخ ثقافة النزاهة وتطبيق إطار متكامل للحوكمة وإدارة مخاطر الامتثال عبر السياسات والعمليات والضوابط.

وفي يوليو الماضي، حافظت زين على اعتماد التشغيل والإدارة M&O من مؤسسة Uptime لمركز بياناتها في المقر الرئيسي بالشويخ، مواصلةً وجودها ضمن نخبة الشركات الإقليمية التي تحافظ على هذا التصنيف منذ 2019، بعد تدقيق شامل شمل الصيانة والتدريب وإجراءات السلامة والجاهزية التشغيلية.