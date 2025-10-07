إقلاع الطائرة الـ17 من الجسر الجوي الكويتي الثاني بـ40 طنا من المساعدات لإغاثة غزة

الطاقم الفني التابع للقوة الجوية الكويتية يشرف وينقل المساعدات الغذائية إلى داخل الطائرة

أقلعت اليوم الثلاثاء الطائرة الإغاثية الـ17 من الجسر الجوي الكويتي الثاني لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة متجهة إلى مطار العريش المصري وعلى متنها 40 طنا من المساعدات الغذائية تمهيدا لإيصالها إلى القطاع.

وتأتي الطائرات الإغاثية المنطلقة من قاعدة عبدالله المبارك الجوية في إطار حملة (فزعة لغزة) التي نظمتها جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون مع جهات خيرية كويتية بالتنسيق مع وزارات (الشؤون) والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

وقال الأمين العام بجمعية الهلال الأحمر الكويتي ومرافق الرحلة فهد المنديل لوكالة الانباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع إن المساعدات المتواصلة تجسد القيم الإنسانية الراسخة في المجتمع الكويتي وتجدد التضامن حكومة وشعبا مع القضايا الإنسانية العادلة والتي من بينها القضية الفلسطينية.

وأكد المنديل أن الرحلات الإغاثية أصبحت بمثابة شريان حياة يمد أهالي غزة بالاحتياجات الضرورية في ظل الظروف الحرجة التي يعيشونها مضيفا أنه بتوجيهات سامية وتعاون الجهات الرسمية الكويتية تجدد نهج البلاد الثابت في مساندة الأشقاء الفلسطينيين عبر تدخلات إنسانية منظمة تضمن وصولها بشكل عاجل.

وأعرب عن الشكر للجهات الخيرية الكويتية المشاركة في تجهيز شحنات المساعدات لصالح أهالي غزة إلى جانب سفارة دولة الكويت لدى مصر وجمعية الهلال الأحمر المصري على استقبال شحنات المساعدات الكويتية في مطار العريش لضمان وصولها بسرعة إلى المنكوبين بغزة.

وأكد أن جمعية (الهلال الأحمر) بالتعاون مع الجهات المعنية ستواصل إرسال المزيد من الرحلات الإغاثية بما يجسد الدور الريادي والإنساني لدولة الكويت في نصرة القضايا الإنسانية والإغاثية على مستوى المنطقة والعالم.

يذكر أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي تولت اليوم تجهيز المساعدات الإنسانية المقدمة من جمعية الحياة الخيرية بهدف تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للقطاع إلى جانب أنها عملت على تجهيز الطائرات السابقة موزعة بين 4 طائرات إلى الاردن و13 طائرة إلى مصر حتى اليوم.

وبذلك يصل حجم المساعدات الإغاثية الكويتية المرسلة عبر الجسر الجوي الكويتي الثاني للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة حتى اليوم 350 طنا من المواد الغذائية الاساسية القابلة للتخزين لفترات طويلة والمنتجة داخل البلاد بالتنسيق مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.