اتحاد شركات الاستثمار يعزز جهوده لدعم أسبوع المستثمر العالمي 2025 عبر ندوات توعوية ومبادرات نوعية

في إطار جهوده المستمرة لدعم قطاع الاستثمار وتعزيز الثقافة المالية، يواصل اتحاد شركات الاستثمار نشاطه المميز خلال أسبوع المستثمر العالمي 2025، الذي تنظمه المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) خلال الفترة من 6 إلى 12 أكتوبر 2025.

وتتضمن مشاركة الاتحاد سلسلة من المبادرات والأنشطة النوعية الهادفة إلى تعزيز بيئة الأعمال ونشر الوعي المالي والاستثماري، من أبرزها تنظيم ندوة متخصصة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن (LSEG) ، وبمشاركة بارزة من وحدة التحريات المالية الكويتية، ومجموعة من الخبراء المتخصصين بالالتزام الرقابي وإدارة المخاطر في القطاع المالي.

وتشكّل هذه الندوة منصة حوارية رفيعة المستوى تجمع القيادات التنظيمية والتنفيذية في القطاعين المالي والمصرفي إلى جانب خبراء التكنولوجيا، لمناقشة أبرز التحديات واستشراف مستقبل التقنيات الحديثة في مجالات الامتثال المالي ومكافحة الاحتيال.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة الأنشطة التي ينفذها الاتحاد خلال أسبوع المستثمر العالمي، حيث سلطت الضوء على التحولات المتسارعة في مجالات الامتثال المالي ومكافحة غسل الأموال، وعلى الدور المتنامي للتقنيات الحديثة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، في دعم أنظمة الرقابة وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.

وفي خطوة داعمة للثقافة المالية والاستدامة، وفي إطار شراكاته مع مختلف الجهات الفاعلة والمؤثرة في الاقتصاد الوطني كالاتحادات القطاعية، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أتاح الاتحاد حصرياً خلال شهر أكتوبر التسجيل المجاني في برنامج تدريبي إلكتروني مبتكر (E-Learning) تحت عنوان «مقدمة للتنمية المستدامة ESG » للعاملين في هذه الجهات.

ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من اكتساب المعرفة العملية لتطبيق مبادئ الاستدامة في حياتهم المهنية والشخصية، حيث يغطي مجموعة واسعة من الموضوعات الحيوية، منها تأثير تغير المناخ على الكويت، وأهداف التنمية المستدامة وسبل مواءمتها مع الأولويات الوطنية، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والتمويل الأخضر، ومتطلبات هيئة أسواق المال المتعلقة بتقارير الاستدامة، إلى جانب الإرشادات الدولية التي تعزز الشفافية والمساءلة في المؤسسات.

كما يواصل الاتحاد جهوده من خلال مركز دراسات الاستثمار – الذراع التدريبي للاتحاد – الذي يقدم برامج متخصصة للعاملين في شركات الاستثمار، مصممة بعناية ومحدثة باستمرار لتمكين الكوادر من مواكبة التطورات السريعة في الأسواق المالية العالمية واتخاذ قرارات استثمارية أكثر كفاءة وفعالية.

وخلال شهر أكتوبر، الذي يتزامن مع أسبوع المستثمر العالمي، ركّز المركز في أجندته التدريبية على مجموعة من الموضوعات الحيوية التي تواكب متطلبات السوق، من بينها تحليل الائتمان المؤسسي كأداة رئيسية لتقييم المخاطر المالية، وبرامج إدارة البيانات والتحليلات باستخدام Power BI وExcel، ودورات حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمحللين غير التقنيين، بالإضافة إلى برامج إعداد الميزانية والتخطيط والتقارير الإدارية، وبرنامج Finance for Non-Finance Professionals لتطوير المهارات المالية للعاملين من خلفيات غير مالية، ويمكن للراغبين التسجيل في هذه البرامج من خلال الموقع الإلكتروني للاتحاد.

كما تشمل أنشطة الاتحاد خلال أسبوع المستثمر العالمي حملات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي والاستثماري لدى الشركات والمستثمرين وتعزيز حماية بيئة الاستثمار في الكويت.

ومن خلال هذه الجهود المتكاملة، يؤكد اتحاد شركات الاستثمار التزامه بدوره في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال بالكويت، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز مالي إقليمي يقوم على الشفافية والامتثال والاستدامة.