النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يبحث مع وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية سبل تعزيز التعاون الأمني

في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة, اليوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر 2025، التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، ترافقه سفيرة دولة الكويت بالولايات المتحدة الأمريكية الشيخة الزين الصباح، وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، وذلك في مقر وزارة الأمن الداخلي بالعاصمة واشنطن.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات الأمنية، وآليات تطوير التنسيق المشترك، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات، بما يسهم في دعم أمن واستقرار البلدين، ومواجهة التحديات الأمنية المستجدة، لاسيما في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والأمن السيبراني.

وأكد اليوسف خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تجمع البلدين، مشددًا على أهمية مواصلة تطوير مسارات التعاون الأمني، انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية في دولة الكويت بضرورة تعزيز الأمن والاستقرار، وتوسيع أطر التعاون المشترك على مختلف الأصعدة.

وفي ختام اللقاء، أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن شكره وتقديره لوزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، مؤكدًا تطلع دولة الكويت إلى مواصلة التنسيق والتعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود تعزيز الأمن في البلدين الصديقين.