وزير الخارجية الأمريكي يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خلال زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح خلال زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية

استقبل معالي ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر 2025، معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وذلك في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن، بحضور سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين الصباح والوفد المرافق له، ضمن إطار زيارة رسمية للولايات المتحدة.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وآليات تطوير التنسيق المشترك وتعزيز قنوات التواصل بما يخدم المصالح المتبادلة، ويدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الشيخ فهد الصباح خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط الكويت بالولايات المتحدة، مثمنًا الدور الأمريكي الداعم لمسيرة التعاون وتعزيز السلم والاستقرار الإقليمي.

كما شدد على حرص الكويت على مواصلة التنسيق وتبادل الزيارات لما لذلك من أثر مباشر في توسيع آفاق التعاون، خاصة في المجالات الأمنية والدبلوماسية، بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات الوطنية وتعزيز قدراتها.

وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التعاون المثمر، مؤكدين متانة العلاقات وحرصهما على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والسلام في المنطقة والعالم.