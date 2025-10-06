نائب رئيس الأركان العامة ونظيره الإماراتي يزوران قاعدة محمد الأحمد البحرية

نائب رئيس الأركان العامة ونائب رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يزوران قاعدة محمد الأحمد البحرية

قام نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح ونائب رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان بزيارة إلى قاعدة (محمد الأحمد) البحرية.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي إنه أقيمت للشيخ أحمد بن طحنون لحظه وصوله مراسم استقبال رسمية بحضور عدد من كبار ضباط القوة البحرية استمع عقبها لإيجاز حول المهام والواجبات المنوطة بالقوة البحرية.

وذكر البيان أن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والتعاون العسكري الوثيق للاطلاع على أحدث الأساليب المتبعة في تدريب وتطوير الكوادر العسكرية للوصول لأعلى درجات الجاهزية القتالية.

وأضاف أن الزيارة شهدت عرضا مشتركا للقوة البحرية والقوة الجوية تضمن استعراضا عمليا لجاهزيتهما وقدرتهما على تنفيذ مختلف المهام العملياتية بما يجسد المستوى المتميز من التدريب والانضباط والكفاءة التي يتمتع بها منتسبو القوات المسلحة بمختلف صنوفها.

وحضر الزيارة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى البلاد الدكتور مطر النيادي وآمر القوة البحرية اللواء الركن بحري سيف الهملان ومدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل العميد الركن بحري مبارك علي الصباح وكبار الضباط القادة من كلا الجانبين.