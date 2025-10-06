بلدية الكويت: حملة شاملة على محافظة الأحمدي للتأكد من مدى الإلتزام بلوائح البلدية

من حملة البلدية

قامت بلدية الكويت اليوم الاثنين بحملة ميدانية تفتيشية موسعة على محافظة الاحمدي للتأكد من مدى الإلتزام بلوائح ونظم البلدية حيث شملت التفتيش على جميع المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وقال رئيس فريق بلدية محافظة الاحمدي الدكتور مبارك المجاوب في تصريح للصحفيين على هامش الجولة إن البلدية تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية للمجتمع والمحافظة على الشكل الجمالي للمحافظات وتنظيم الأسواق والمحافظة على النظافة.

وأضاف المجاوب أن حملة اليوم أسفرت عن رفع 13 سيارة مهملة و4 (فود ترك) وضبط ثلاث باعة متجولين وتحرير 6 مخالفات استغلال مساحة دون ترخيص من قبل مفتشين ادارة النظافة واشغالات الطرق.

وأشار الى أن فريق البلدية قام بإزالة 11 مظلة مخالفة بعد توجيه انذارات سابقة لهم بالإزالة كما قام مفتشو ادارة التدقيق والمتابعة الهندسية بتوجيه 4 انذارات مخالفات بناء وتم تحرير 16 مخالفة اعلانات.

وأكد أن الفرق الرقابية في المحافظات الست تولي اهتماما بالغا بتطبيق لوائح بلدية الكويت وأنظمتها من خلال الحملات الميدانية المنفذة في المحافظات داعيا إلى ضرورة الالتزام بلوائح وقوانين البلدية.

وأشار الى أن هذه الحملة ستتبعها عدة جولات ميدانية في جميع المحافظات مشددا على أن الفرق الرقابية في البلدية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرقابية ضمن لوائح البلدية والتأكد من مدى الالتزام بالضوابط والنظم.