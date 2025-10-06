التربية: استئناف العمل بالأندية المدرسية المسائية الأحد المقبل والتسجيل الإلكتروني يبدأ اليوم

وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية اليوم الاثنين عن استئناف العمل بالأندية المدرسية المسائية للعام الدراسي 2025 – 2026 يوم الأحد المقبل على أن يبدأ التسجيل الإلكتروني بتلك الأنشطة اعتبارا من اليوم الاثنين وذلك في إطار حرصها على توفير بيئة غنية بالأنشطة التربوية التي تستثمر أوقات الطلبة وتوجه طاقاتهم لما ينفعهم وينمي مهاراتهم. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الأندية المدرسية المسائية ستفتح أبوابها أمام الطلبة والطالبات يوميا خلال الفترة المسائية من الساعة 4 حتى 8 مساء داعية الراغبين في الالتحاق إلى التسجيل الإلكتروني على موقع الوزارة مبينة أن على من يرغب بالانضمام للأندية بعد انتهاء فترة التسجيل القدوم شخصيا للمركز لإتمام التسجيل.

وأشارت إلى أن الأندية تشمل باقة متنوعة من البرامج الرياضية التي تلبي ميول واهتمامات الطلبة مثل كرة القدم واليد والطائرة والسباحة بالإضافة إلى رياضة البولينج التي تسهم في تنمية التركيز والمهارات الحركية.

وأفادت الوزارة بأن الأنشطة لن تقتصر على المجال الرياضي فقط بل ستتضمن أندية للروبوت والبرمجة والدراسات العملية (كهرباء وديكور) والتي تتيح للطلاب فرصا لاكتساب مهارات علمية وتكنولوجية متقدمة بما يعزز من قدراتهم الابتكارية والهندسية.

ولفتت إلى أن الأندية ستكون متاحة للبنين والبنات بالتعليم العام والخاص مجانا على حد سواء بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويتيح المجال أمام جميع الطلبة للمشاركة الفعالة والاستفادة من البرامج المقدمة.

كما أكدت الوزارة أن استئناف الأندية المدرسية المسائية يأتي في إطار خطتها لتوسيع دائرة الأنشطة المساندة للعملية التعليمية وتحقيق التكامل بين الدراسة النظامية والبرامج الموجهة بما يسهم في بناء شخصية متوازنة للطلبة تجمع بين التحصيل العلمي وتنمية القدرات الشخصية.