وزير الخارجية: الاجتماعات الخليجية – الأوروبية تجسد الالتزام بتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتحقيق السلام

رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي وزير الخارجية عبدالله اليحيا خلال المؤتمر الصحفي

قال وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي عبدالله اليحيا اليوم الإثنين إن الاجتماعات الخليجية – الأوروبية تؤكد الالتزام بتعزيز الشراكات السياسية والأمنية والاقتصادية لمواجهة التحديات وصون الأمن الجماعي بما يحقق السلام والاستقرار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك للوزير اليحيا مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بمناسبة اختتام أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الـ29 بين دول مجلس التعاون والاتحاد الاوروبي والنسخة الثانية من المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين الجانبين.

وأضاف اليحيا أن استضافة دولة الكويت لهذه الاجتماعات في إطار رئاستها الحالية لمجلس التعاون تجسد التزامها الراسخ بمواصلة الجهود لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والانطلاق نحو شراكات استراتيجية جديدة تستجيب للتحديات المعاصرة وتفتح آفاقا أوسع للتنمية والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد التزام دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بتحويل مخرجات هذه الاجتماعات إلى خطوات عملية تسهم في تعزيز أواصر التعاون وتطوير الشراكات الاستراتيجية بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة ويمهد الطريق لمستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا.

وأعرب عن بالغ شكره وتقديره للمشاركة الأوروبية البناءة والفاعلة التي تعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز أطر الشراكة الاستراتيجية مع مجلس التعاون والمداخلات القيمة التي أسهمت في تعزيز الروابط المشتركة وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح الشعوب ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. من جانبها قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس خلال المؤتمر إن النقاشات التي شهدتها الاجتماعات ركزت على تعزيز الروابط والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات بما في ذلك متابعة مخرجات القمة الأولى بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي التي عقدت في بروكسل العام الماضي.

وأوضحت كالاس أن المداولات تطرقت إلى عدد من القضايا الإقليمية الملحة من بينها الأوضاع في غزة ولبنان وسوريا مؤكدة حرص الجانبين على دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت على أهمية إنهاء المعاناة الإنسانية في غزة مشيرة إلى ضرورة استمرار الزخم الذي تحقق خلال اجتماعات نيويورك الأخيرة ومواصلة المسار نحو تحقيق سلام عادل ودائم يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

وأكدت التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة العمل مع مجلس التعاون لتعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم الجهود السياسية والدبلوماسية المشتركة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

بدوره أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في كلمته أن العلاقات الخليجية – الأوروبية تمثل شراكة استراتيجية مهمة تمتد منذ أربعة عقود مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد أبرز الشركاء لمجلس التعاون في مختلف المجالات.

وأوضح أن الاجتماعات المتواصلة بين الجانبين أثمرت عن تعاون ملموس في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والتكنولوجيا والأمن السيبراني لافتا إلى أن الأمانة العامة تعمل مع الاتحاد الأوروبي لتحويل التفاهمات والاتفاقات إلى نتائج عملية يشعر بها المواطنون مباشرة.

وأضاف أن هناك عددا من المبادرات والمنتديات القادمة ضمن جدول التعاون المشترك من بينها المنتدى التجاري في نوفمبر المقبل في دولة الكويت ومنتدى الطاقة الأول الذي سيعقد في ديسمبر المقبل في بروكسل.