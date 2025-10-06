دولة الكويت ترحب بالخطوات التي اتخذت لإنهاء الحرب في غزة

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية ترحيب دولة الكويت بالخطوات التي تم اتخاذها لإنهاء الحرب في قطاع غزة في استجابة لخطة رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب التي تتضمن بالإضافة إلى إنهاء الحرب بدء مفاوضات تؤدي إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار على أن يضع حدا للمعاناة الانسانية المتفاقمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في القطاع.

وقالت (الخارجية) في بيان لها اليوم الاثنين إنها تؤكد دعم دولة الكويت الكامل لجميع الجهود والمساعي الدولية الهادفة إلى إنهاء المأساة الإنسانية في قطاع غزة وتحقيق الإستقرار والأمن في المنطقة مشيدة بالتحركات الدولية والإقليمية الرامية إلى استعادة الهدوء وتهيئة الظروف للبدء بعملية سياسية تفضي إلى سلام عادل وشامل.

وجددت موقف دولة الكويت الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرةالسلام العربية وقرارات الشرعية الدولية مؤكدة أن تحقيق السلام العادل والدائم يمثل السبيل الوحيد لضمان أمن المنطقة واستقرارها.