سمو ولي العهد يستقبل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يستقبل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية و نائب رئيس المفوضية الأوروبية السيدة كايا كلاس والوفد المرافق

استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية – نائب رئيس المفوضية الأوروبية السيدة كايا كلاس والوفد المرافق وذلك بمناسبة مشاركتها في المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي واجتماع المجلس الوزاري المشترك (29) بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي اللذين عقدا في دولة الكويت.

حضر اللقاء معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق محمد معرفي وكبار المسؤولين.