سمو أمير البلاد يستقبل وزير الصحة والفريق الطبي الذي حقق رقما قياسيا جديدا بموسوعة “غينيس” للأرقام القياسية

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل معالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي والفريق الطبي الذي حقق رقما قياسيا جديدا باسم دولة الكويت في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم معالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي والفريق الطبي الذي حقق رقما قياسيا جديدا باسم دولة الكويت في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية بإجراء اول عملية جراحية روبوتية عن بعد تمتد لمسافة 12 ألف كيلو متر وهو ما جعلها ابعد عملية جراحية روبوتية عن بعد في العالم كلا من الدكتور سليمان المزيدي والدكتور مهند الحداد والدكتور حمود الرشيدي.

هذا وقد اشاد سموه رعاه الله بهذا الإنجاز الطبي غير المسبوق والذي يضاف إلى سجل دولة الكويت في الريادة الطبية العالمية مجسدا كفاءة الكوادر الوطنية وتكامل الخبرات الجماعية الطبية وقدرتها على توظيف التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصحي سائلا سموه حفظه الله المولى عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة الوطن الغالي ورفع رايته في كافة المحافل الاقليمية والدولية.