سمو أمير البلاد يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة جولدمان ساكس

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة جولدمان ساكس السيد ديفيد سولومون والوفد المرافق

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم الرئيس التنفيذي لشركة جولدمان ساكس السيد ديفيد سولومون والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

هذا وقد أكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه حرص دولة الكويت على توسيع آفاق الاستثمار وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وبناء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة بما يسهم في تنويع الاقتصاد ونقل الخبرات والتقنيات وتوطينها واستقطاب الاستثمارات النوعية وتمكين الكوادر الوطنية وخلق فرص واعدة للشباب دعما لمسيرة التنمية المستدامة في البلاد.

ومن جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة جولدمان ساكس السيد ديفيد سولومون على تطلعهم إلى تعزيز التعاون مع دولة الكويت والمساهمة بخبراتهم المالية والاستثمارية في دعم برامج التحديث الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035.

حضر المقابلة معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح وسعادة العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح وسعادة مدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب وسعادة وكيل الديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح وسعادة وكيل الشؤون الخارجية بالديوان الاميري مازن عيسى العيسى.