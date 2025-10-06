اللاعب الكويتي سرور يحرز فضية “دفع الجلة” ببطولة العالم البارالمبية نيودلهي 2025

لاعب المنتخب الكويتي لألعاب القوى البارالمبية فيصل سرور و سفير دولة الكويت لدى الهند مشعل الشمالي خلال تتويجة بالميدالية الفضية ببطولة العالم البارالمبية

أحرز لاعب المنتخب الكويتي لألعاب القوى البارالمبية فيصل سرور الميدالية الفضية ضمن منافسات دفع الجلة في فئة (42F) ببطولة العالم (نيودلهي 2025).

وأشاد سفير دولة الكويت لدى الهند مشعل الشمالي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بإنجاز البطل سرور الذي استطاع تحقيق رقم شخصي وآسيوي جديد بتسجيله مسافة 28ر16 مترا.

وأشار إلى إصرار البطل الكويتي على رفع علم الدولة في هذاالمحفل العالمي من خلال الالتزام والجهد اللذين بذلهما خلال المنافسات.

ومن جانبه قال رئيس الوفد الكويتي ورئيس اللجنة البارالمبية لالعاب القوى ناصر العجمي ل(كونا) إن هذا الإنجاز “تحقق بفضل جهود اللاعب البطل فيصل سرور والجهاز الفني والإداري المرافق”.

وأهدى العجمي الإنجاز إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله وإلى الشعب الكويتي.

واستضافت الهند خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى الخامس من أكتوبر الجاري النسخة ال12 من بطولة الألعاب البارالمبية في نيودلهي بمشاركة أكثر من ألف رياضي من ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف دول العالم.

وشاركت دولة الكويت في البطولة بوفد رياضي برئاسة رئيس اللجنة البارالمبية الكويتية لألعاب القوى ناصر العجمي وضم في عضويته اللاعبان ناصر فرج وفيصل سرور اللذان شاركا في منافسات الجري والرمي.