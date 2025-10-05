وزيرة الشؤون: دور الهلال الأحمر نابع من رسالته الإنسانية والتزامه بالشفافية والضوابط القانونية

اجتماع وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة خلال لقائها مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن الدور الذي تضطلع به جمعية الهلال الأحمر الكويتي نابع من رسالتها الإنسانية الأصيلة والتزامها الدائم بنهج الشفافية واحترام القوانين واللوائح المنظمة للعمل الأهلي في دولة الكويت.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزيرة الحويلة اليوم الأحد عقب لقائها مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي.

وأشادت الحويلة بما تقدمه الجمعية من جهود إغاثية ومبادرات إنسانية متميزة داخل الكويت وخارجها مؤكدة أن المحافظة على هذا النهج الإنساني الرفيع يتطلب استمرار الحرص على تطبيق الضوابط الإدارية والمالية بكل دقة والالتزام بالإجراءات المنظمة للعمل التطوعي بما يضمن استدامة الثقة والمصداقية أمام المجتمع والدولة.

وأضافت أن وزارة الشؤون تدعم كل جهة تحمل رسالة إنسانية صادقة وتعمل في إطار مؤسسي منضبط وتولى في الوقت ذاته أهمية لمبدأ المساءلة والحوكمة الرشيدة كركيزة لضمان كفاءة واستدامة العمل الأهلي.

وأكدت أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي تمثل نموذجا وطنيا يحتذى في العمل التطوعي والإنساني وأن استمرار نجاحها مرهون بالالتزام باللوائح والقوانين المنظمة.