الوفد الكويتي يختتم مشاركته في بطولة الشوڤكن ضمن ألعاب رابطة الدول المستقلة – أذربيجان 2025

الوفد الكويتي للبولو

اختتم الوفد الكويتي للبولو مشاركته الرسمية الأولى في بطولة الشوڤكن (Chovken) ضمن ألعاب رابطة الدول المستقلة الثالثة (CIS Games)، التي استضافتها جمهورية أذربيجان عام 2025 بمشاركة واسعة من فرق آسيوية وأوروبية، حيث ضمّت المجموعة الأولى كلاً من أذربيجان، قيرغيزستان، والكويت، بينما تألفت المجموعة الثانية من أوزبكستان، كازاخستان، وتركيا، وسط أجواء من التنافس الشريف والروح الرياضية العالية.

وفي تصريح له، عبّر السيد حسام الخرافي، رئيس لجنة البولو الكويتية، عن سعادته بالمشاركة في هذه البطولة الدولية والتنظيم المتميز الذي عكس احترافية عالية من الجانب الأذربيجاني، مشيدًا بـ روعة حفل الافتتاح الذي أقيم برعاية وحضور فخامة رئيس جمهورية أذربيجان السيد إلهام علييف.

وأضاف أن مشاركة الكويت كضيف شرف في هذه البطولة تجسد روح الانفتاح والتعاون الرياضي والثقافي بين البلدين، مؤكدًا على حرص لجنة البولو الكويتية على تعزيز العلاقات الدولية وتبادل الخبرات في رياضة الفروسية التقليدية.

وقد أظهر اللاعب حسام الخرافي، كابتن الفريق، مهارات عالية في القيادة والتحكم بمجريات المباراة، مقدّمًا أداءً فنّيًا راقيًا يعكس خبرته وروحه القيادية داخل الملعب.

من جانبه، عبّر الدكتور سلمان خريبط، أمين سر لجنة البولو الكويتية، عن خالص شكره وتقديره لحكومة دولة الكويت وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، على دعمهم المتواصل للرياضة الكويتية وتشجيعهم للرياضيين في تمثيل الكويت في المحافل الدولية.

كما ثمّن دعم اللجنة الأولمبية الكويتية برئاسة الشيخ فهد ناصر الصباح لمشاركة الفريق وتسهيل مهامه، مشيدًا بـ كرم الضيافة والتنظيم الراقي من قبل الحكومة الأذربيجانية.

وأوضح د. خريبط أن الوفد الكويتي سعيد جدًا بهذه المشاركة التي أتاحَت له الاحتكاك بفرقٍ تعتبر هذه الرياضة جزءًا من ثقافتها وتاريخها الوطني، مؤكدًا أن التجربة كانت ثرية ومُلهمة لتطوير مستوى اللعبة في الكويت وتعزيز التعاون الدولي في مجال الفروسية.

وقد تميّز د. خريبط ميدانيًا بأسلوبه الدفاعي القوي من خلال التضييق على الخصوم فيما يُعرف في اللعبة باسم Riding Off، حيث مارس ضغطًا تكتيكيًا فعالًا على اللاعبين المنافسين، مما ساهم في الحفاظ على توازن الفريق خلال المواجهات.

كما عبّر السيد ثامر الدبوس، نائب رئيس لجنة البولو الكويتية، عن فخره بالمشاركة في هذه البطولة التاريخية، مشيرًا إلى أن الاحتكاك بفرقٍ تمارس رياضة الشوڤكن منذ أجيال ويُعدّها جزءًا من ثقافتها الوطنية أتاح للفريق الكويتي فرصة كبيرة للتعلّم واكتساب الخبرة، مؤكدًا أن التنظيم المتميز ومستوى المنافسة العالية أظهرا روعة هذه الرياضة وأهميتها الثقافية.

وقد لفت الدبوس الأنظار بأدائه الميداني المتميز ومهاراته الفنية التي نالت إعجاب الجمهور، ليقدّم نموذجًا مشرفًا للاعب الكويتي الطموح في المحافل الدولية.

أما اللاعب حسين نجم، فقد أوضح أن البطولة مثّلت تجربة ميدانية مميزة في تطوير الأداء الدفاعي للفريق الكويتي، مشيرًا إلى أنه حرص على تقديم أداء قوي يعكس روح الشجاعة والانضباط والالتزام الجماعي، مضيفًا أن مثل هذه المشاركات الدولية تسهم في رفع مستوى اللاعبين الكويتيين وتوسيع قاعدة رياضة الفروسية والبولو في الكويت.

كما برز اللاعب إبراهيم العنزي رغم مشاركته الأولى في هذه البطولة، حيث أظهر روحًا قتالية عالية والتزامًا كبيرًا داخل الميدان، مما يعكس حماسه وقدرته على التطور السريع في رياضة الشوڤكن.

فيما أظهر اللاعب أحمد المواش أداءً لافتًا وموهبة واعدة تبشّر بمستقبل مشرق في هذه الرياضة، مؤكدًا قدرة اللاعبين الكويتيين على المنافسة المشرفة في البطولات الإقليمية والدولية المقبلة.

وضمّ الفريق الكويتي كلاً من اللاعبين: أحمد المواش، حسام الخرافي، حسين نجم، ثامر الدبوس، إبراهيم العنزي، والدكتور سلمان خريبط، تحت إشراف المدرب معاذ أحمد، حيث قدّم اللاعبون أداءً مشرفًا عكس روح الفريق الواحد والانضباط والاحترام الكبير لتراث الفروسية العريق.

وفي ختام مشاركته، عبّر الوفد الكويتي عن امتنانه للحفاوة الكبيرة التي لقيها من الشعب الأذربيجاني، مؤكدًا أن هذه المشاركة كانت فرصة مميزة لبناء جسور من الأخوّة والتعاون الرياضي والثقافي بين الشعبين.