رئيس الأركان العامة للجيش يتلقى دعوة من نظيره الإماراتي لحضور معرض دبي للطيران 2025

رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان خلال استقباله سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الكويت الدكتور مطر النيادي

تلقى رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان دعوة من رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الفريق الركن عيسى المزروعي لحضور معرض دبي للطيران 2025 والمقرر عقده من 17 إلى 21 نوفمبر المقبل في مطار آل مكتوم الدولي.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان صحفي اليوم الأحد إن الفريق الشريعان تسلم الدعوة خلال استقباله سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الكويت الدكتور مطر النيادي يرافقه الملحق العسكري الإماراتي العقيد محمد المهيري.

وأفادت الرئاسة أنه جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.