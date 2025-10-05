البنك التجاري الكويتي: تجربة مصرفية راقية لعملاء البريمير

رئيس إدارة الفروع في البنك التجاري فاطمة حسين

يواصل البنك التجاري الكويتي تعزيز مكانته كأحد أبرز البنوك الرائدة في تقديم خدمات مصرفية راقية تلبي تطلعات عملاء شريحة الخدمات المصرفية الشخصية البريمير، من خلال باقة متكاملة من المزايا الحصرية المصممة خصيصًا لتواكب أسلوب حياتهم المميز وتعكس مفهوم التفرّد في الخدمة والاهتمام بالتفاصيل.

وفي هذا السياق، قالت فاطمة حسين، رئيس إدارة الفروع في البنك:”نسعى في البنك التجاري الكويتي إلى تقديم خدمات مصرفية متميزة تتناسب مع متطلبات عملائنا من شريحة البريمير التي تستحق تجربة مصرفية راقية ومتكاملة. إن التزامنا يتمثل في توفير الراحة، الخصوصية، والمزايا الحصرية التي تعزز من القيمة المصرفية المقدمة إليهم وتجعل من تعاملاتهم اليومية تجربة فريدة من نوعها.”

وأضافت أنه من دواعي سرور البنك أن يعلن عن تقديم عروض حصرية وتشمل هذه الخدمات بطاقات مصرفية راقية مثل بطاقة Premier Banking Platinum Debit MasterCard التي توفّر سقف سحب يومي يصل إلى 5,000 دينار كويتي، مع إمكانية دخول غير محدود إلى أكثر من 25 صالة مطار حول العالم. وكما يقدّم البنك مجموعة من البطاقات الائتمانية المميزة مثل Visa Infinite وMasterCard World، والتي تتضمن برامج ولاء حصرية وعروضًا فاخرة تتماشى مع أسلوب حياة عملاء البنك المميزين، وتتيح لهم الاستمتاع بامتيازات راقية لدى أرقى الفنادق والمطاعم وأماكن التسوّق والترفيه حول العالم.

وفي إطار حرص البنك، على تقديم تجربة مصرفية متكاملة، تُقدم هذه البطاقات لحامليها خدمة صف السيارات المجانية Valet Parking في عدد من المجمّعات التجارية والمستشفيات ومواقع مختارة داخل الكويت، ويوفّر خدمة “التجاري كونسييرج” بالتعاون مع شركة Peacock Concierge لحاملي البطاقات الائتمانية المميزة، والتي تشمل حجوزات المطاعم وتنظيم السفر والمناسبات، والمساعدة في المعاملات الحكومية وغيرها من الخدمات المصممة لتسهيل حياة العملاء ومنحهم تجربة راقية بكل المقاييس، إلى جانب مجموعة واسعة من الامتيازات المحلية والعالمية التي تمنحهم تجربة مصرفية استثنائية في كل تفاصيلها.

كما نوهت فاطمة حسين: “أن تقديم عروضه المميزة للعملاء الجدد المنضمّين إلى شريحة البريمير، من خلال هدية نقدية بقيمة 1,000 دينار كويتي، إضافة إلى بطاقة ائتمانية مجانية لمدة عامين، وذلك للعملاء الذين يحوّلون رواتبهم إلى البنك براتب شهري لا يقل عن 1,700 دينار أو يودعون مبالغ تبدأ من 50,000 دينار كويتي أو أكثر.”

كما يمكن لعملاء البريمير التواصل مع مديري حساباتهم مباشرة عبر تطبيق واتساب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، للإجابة عن استفساراتهم وتلبية احتياجاتهم بسرعة وكفاءة، بما يعزز من تجربة العميل ويجعلها أكثر تميزًا وخصوصية،وايضاً الاستفادة من خصومات تصل إلى 50% على صناديق الأمانات في فروع مختارة، بالإضافة إلى خصومات حصرية طوال العام على النوادي الصحية والعيادات الطبية وعدد من المتاجر الفاخرة، تأكيدًا لالتزام البنك بتعزيز ولاء عملائه وإثراء تجربتهم المصرفية بما يفوق التوقعات.

وإختتمت فاطمة حسين، قائلة: “أن تجربة الخدمات المصرفية الشخصية لعملاء البريميير في البنك التجاري الكويتي تجسّد رؤية البنك في تقديم خدمة مصرفية متكاملة تراعي أدق تفاصيل احتياجات العملاء المميزين، وتوفّر لهم قيمة مضافة تعكس نمط حياتهم الراقي واهتماماتهم المتنوعة.”

ولمزيد من المعلومات حول خدمات البريمير وآلية الانضمام، يُرجى الاتصال على الرقم 1888225 أو زيارة الموقع الإلكتروني www.cbk.com أو التوجّه إلى أي من فروع البنك الـ 17 التي توفر قاعات خاصة لعملاء هذه الشريحة للاستفادة من خدمة الاستقبال الشخصية المخصصة لهم.