سفير دولة الكويت لدى السويد يقدم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى فنلندا

سفير دولة الكويت لدى السويد محمد حياتي أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم للبلاد لدى فنلندا إلى الرئيس الفنلندي الكساندر ستوب

قدم سفير دولة الكويت لدى السويد محمد حياتي أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم للبلاد لدى فنلندا إلى الرئيس الفنلندي الكساندر ستوب في مراسم رسمية جرت بالقصر الرئاسي في العاصمة الفنلندية هيلسينكي.

وذكرت السفارة في بيان أن السفير حياتي نقل خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله للرئيس ستوب وتمنياتهما لفنلندا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.

وأضافت أنه “تم خلال اللقاء الإشادة بالعلاقات المتميزة بين دولة الكويت وفنلندا والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والإسهام في تحقيق مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين”.

ولفتت السفارة إلى أن الرئيس ستوب نقل تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله متمنيا للسفير الجديد النجاح والتوفيق في أداء مهامه المقبلة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.