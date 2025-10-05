مستشفى الكويت يحقق إنجازًا طبيًا نوعيًا باستخدام أول دعامة قابلة للذوبان من شركة أبوت

أعلن مستشفى الكويت، بالتعاون مع شركة سنترال سيركل، الموزع المحلي المعتمد لشركة أبوت فاسكولار (Abbott Vascular)، عن نجاح إجراء طبي متقدم يُعد الأول من نوعه في دولة الكويت، لعلاج مريض يعاني من نقص التروية المزمن المهدِّد للطرف (CLTI).

قاد العملية استشاري جراحة الأوعية الدموية الدكتور أحمد أمير، حيث تم استخدام نظام Abbott Esprit™️ BTK Everolimus Eluting Resorbable Scaffold System، وهو ابتكار عالمي يُمثل نقلة نوعية في مجال علاج انسدادات الشرايين الدقيقة أسفل الركبة.

وتُعد هذه الدعامة أول دعامة قابلة للذوبان من نوعها، تُزرع مؤقتًا لفتح الشريان المسدود وتوصيل الدواء العلاجي (الإيفيروليموس)، ثم تذوب تدريجيًا بعد أداء وظيفتها، دون ترك أي معدن دائم داخل الجسم. ويسهم ذلك في تحسين فرص الشفاء، وتقليل احتمالات إعادة الانسداد أو الحاجة إلى تدخلات إضافية مستقبلًا.

وقال الدكتور أحمد أمير، استشاري جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الكويت:

“يمثل هذا الإجراء مرحلة جديدة في رعاية مرضى الأوعية الدموية بالكويت، إذ يوفر حلًا فعّالًا للانسدادات المعقدة أسفل الركبة، ويحقق نتائج أفضل مقارنة بالعلاجات التقليدية.”

من جانبه، صرّح الدكتور زياد العليان، الرئيس التنفيذي لشركة سنترال سيركل، قائلًا:

“إن إدخال هذه التقنية المبتكرة إلى منظومة الرعاية الصحية في الكويت يعكس التزامنا المستمر بتوفير أحدث الحلول الطبية من شركة أبوت، بهدف رفع جودة الخدمات الصحية وتحسين حياة المرضى.” ويجسد هذا الإنجاز الطبي ثمرة التعاون بين مستشفى الكويت وشركة سنترال سيركل وشركة أبوت، بما يعزز مكانة الكويت كدولة رائدة في تبنّي أحدث التقنيات الطبية عالميًا لخدمة المرضى.