“بوبيان” يشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بوبيان عادل الماجد والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية عبدالله التويجري

يشارك بنك بوبيان في الفعاليات والاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025، والمقرر انعقادها في العاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة من 13 إلى 18 من أكتوبر الجاري، بوفد يترأسه نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة عادل الماجد، ويضم الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية، عبدالله التويجري، وعددًا من قيادات البنك.

وتعد هذه الاجتماعات أحد أبرز الأحداث الاقتصادية العالمية، حيث تجمع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وقادة المؤسسات المالية والمصرفية الدولية لاستعراض التحديات المالية والجيوسياسية الراهنة، وبحث فرص تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، ومناقشة أبرز التطورات في المشهد المالي العالمي، مثل التضخم، أسعار الفائدة، التحول الرقمي، سبل إدارة الدين، والاستدامة المالية.

وخلال المشاركة، سيجري وفد “بوبيان” لقاءات ثنائية رفعية المستوى مع كبار المسؤولين في المؤسسات المالية والبنوك العالمية، لمناقشة سبل التعاون المشترك وتبادل الرؤى حول واقع القطاع المصرفي الكويتي وآفاقه المستقبلية، إلى جانب إلقاء الضوء على إنجازات البنك وتجربته في مجالات التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي والشمول المالي وريادة الصيرفة الإسلامية في المنطقة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص “بنك بوبيان” على التواجد الفاعل في أهم المنتديات والحوارات الاقتصادية الدولية التي تسهم في تطوير المنظومة المالية، وترسيخ مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي ودولي، ويدعم في الوقت ذاته استراتيجية البنك في تعزيز الريادة والابتكار والريادة في الصيرفة الإسلامية والرقمية.

جلسة حوارية

على هامش الاجتماعات، سيشارك الماجد في جلسة حوارية بعنوان “البنية التحتية المالية كمنصة: مرونة القطاع المصرفي الكويتي، وريادة التمويل الإسلامي، والابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية”.

وتكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة كونها تسلط الضوء على مكانة الكويت المتقدمة في المشهد المالي الإقليمي، ودورها في بناء منظومة مصرفية قوية ومرنة قادرة على استقطاب الشراكات الدولية، إلى جانب إبراز ريادة “بنك بوبيان” في تطوير نموذج الصيرفة الإسلامية الرقمية.

وفي هذا السياق، قال الماجد “إن تجربة بنك بوبيان تعكس واقع التحول الذي تشهده المؤسسات المالية القائمة على المرونة والابتكار، فقد حرصنا خلال السنوات الماضية على بناء بنية رقمية متكاملة قادرة على التكيف مع التحولات المتسارعة، وتعزيز ثقة العملاء والمستثمرين.”

وأضاف “نؤمن بأن مستقبل الأنظمة المالية يعتمد على التعاون والشراكة بين القطاعات، لذلك نواصل الاستثمار في بناء منظومات رقمية متطورة تتيح التكامل مع الشركات الناشئة وشركائنا من القطاعين العام والخاص، بما يعزّز الشمول المالي ويدعم ريادة الأعمال ويساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر تطورا.”

تعزيز الحضور الدولي لـ “بوبيان”

يؤكد “بوبيان” دائمًا حضوره ومساهمته الفاعلة في صياغة توجهات التمويل الحديثة، ودعمه المستمر لتعزيز بيئة مالية أكثر كفاءة، مع التركيز على الابتكار والجودة والامتثال الكامل لأحكام الشريعة الإسلامية، بما يعكس التزامه بتقديم نموذج مصرفي إسلامي وفق الممارسات العالمية الرائدة.