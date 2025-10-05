وزيرة الأشغال: أعمال صيانة شاملة لطريق العبدلي لرفع كفاءة البنية التحتية

من أعمال الصيانة الشاملة لطريق العبدلي لرفع كفاءة البنية التحتية

أكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها الميدانية للصيانة الجذرية لشبكة الطرق في مختلف المناطق وتنفذ حاليا أعمال صيانة شاملة لطريق العبدلي في إطار برنامجها الهادف إلى رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الطرق وفق أعلى المعايير الفنية.

وقالت الوزيرة المشعان في تصريح صحفي اليوم الأحد إن فرق وزارة الأشغال العامة الميدانية تعمل بشكل متواصل لمتابعة سير أعمال الصيانة ضمن العقود الجديدة مشددة على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وضمان جودة المواد المستخدمة في أعمال الرصف.

من جانبه ذكر المهندس عبدالله القلاف من مشروع صيانة طريق العبدلي أن الفرق الفنية متواجدة اليوم في الطريق بناء على تعليمات وزير الأشغال العامة للوقوف على آخر مستجدات الأعمال في العقود الجديدة للصيانة الجذرية للطرق.

وأضاف القلاف أن الأعمال الجارية تشمل فرش طبقة الأسفلت من النوع (Type 1)باتجاه منفذ العبدلي مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من فرش طبقة أسفلت من النوع (Type 3 )في الاتجاه الممتد من منفذ العبدلي إلى مدينة الكويت بطول 12 كيلومترا وذلك ضمن خطة الوزارة لتحسين جودة الطرق وتطوير المحاور الحيوية.