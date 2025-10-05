نزاهة: إحالة قياديين وآخرين للنيابة لارتكابهم شبهة جريمة تقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) قياديين وآخرين للنيابة العامة لارتكابهم شبهة جريمة تقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح.

وأكدت (نزاهة) على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (إكس) اليوم الأحد عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها بأي طريقة.

وأهابت بجميع الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية ضرورة الالتزام الكامل بالدقة والشفافية عند تعبئة الإقرارات وتقديمها في المواعيد المقررة قانونا باعتبار ذلك واجبا قانونيا وأخلاقيا يسهم في حماية المال العام وترسيخ قيم النزاهة وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.