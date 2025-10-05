سمو ولي العهد يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.