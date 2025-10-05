سمو ولي العهد يتسلم دعوة لحضور القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي

تسلم سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم الدعوة الموجهة من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك لحضور “القمة العالمية للحكومات 2026” والمقرر عقدها في فبراير 2026 بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وقام بتسليم الدعوة لسموه حفظه الله سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الكويت الدكتور مطر حامد النيادي.

حضر اللقاء معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح وكبار المسؤولين.