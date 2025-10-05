“الاستثمارات الوطنية” توقع اتفاقية استراتيجية لتطوير وتنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات “ERP” المدعوم بالذكاء الاصطناعي

رئيس تنفيذي لقطاع تكنولوجيا المعلومات في شركة الاستثمارات الوطنية فالح سلطان

في خطوة تعكس توجهها نحو مستقبل استثماري أكثر ذكاءً ومرونة، أبرمت شركة الاستثمارات الوطنية اتفاقية استراتيجية لتطوير وتنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات “ERP” المتكامل والمدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع شركة Ascot الكويتية الرائدة في مجال الحلول الرقمية المبتكرة، وشركة Onfinity الألمانية، المزود العالمي المتخصص في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات “ERP”.

وقالت شركة الاستثمارات الوطنية في بيان صحافي، إن الاتفاقية تمثل نقطة تحول نوعية في مسارها نحو التحول الرقمي الشامل، بما يعزز قدراتها التكنولوجية ويرسخ مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع الاستثمار المحلي والإقليمي، مشيرةً إلى أن المشروع يستهدف تطوير نظام متكامل يرفع كفاءة إدارة الموارد والعمليات الداخلية، ويوفر بيئة تشغيلية أكثر مرونة وسرعة في الاستجابة لمتغيرات السوق، مع دمج أدوات التحليل المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز دقة القرارات الاستثمارية وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والحوكمة، إلى جانب تمكين فرق العمل من إدارة البيانات عبر منصة موحدة وذكية تدعم النمو المستدام في السنوات المقبلة.

وفي هذا السياق، وصف السيد/ فالح سلطان رئيس تنفيذي لقطاع نظم المعلومات في شركة الاستثمارات الوطنية، أن الاتفاقية محطة محورية في مسيرة الشركة نحو التحول الرقمي، مشيراً إلى أنها ترسم ملامح مستقبل أكثر مرونةً وذكاءً وازدهاراً، وأن التعاون مع شركتي Ascot وOnfinity تشكل قفزة استراتيجية نحو التميز الرقمي، لافتاً إلى أن النظام الجديد ليس مجرد تحديث للبنية التقنية، بل يمثل القلب الذكي الذي سيقود مستقبل الشركة ويرسخ ريادتها في القطاع الاستثماري.

وأوضح سلطان أن اعتماد هذا النظام يعد ركيزة أساسية في خارطة الطريق الاستراتيجية للشركة، من خلال تمكينها من تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأعمال وتطوير الخدمات وفق أعلى المعايير التقنية، حيث سيسهم المشروع في تحسين أداء العمليات التشغيلية وتبسيطها بما يعزز الكفاءة والفعالية، ويدعم الابتكار عبر ربط الحلول التقنية بالأهداف التجارية، مما يمنح فرق العمل أدوات متقدمة لإدارة البيانات وتحليلها بدقة.

وذكر أن النظام الجديد سيعزز من قدرة شركة الاستثمارات الوطنية على تحقيق نمو مستدام يقوم على الحوكمة والشفافية، ويوفر قاعدة صلبة تساعد على توسيع الاستثمارات في المستقبل، مضيفاً أن أثر هذا التحول سيتجاوز البنية الداخلية ليكسب المساهمين والعملاء ثقة أعلى، بفضل هيكلية ذكية متكاملة تضمن استمرارية الأداء ومرونة الاستجابة لمتغيرات السوق.

واختتم السيد/ فالح سلطان حديثه قائلاً:” تؤكد شركة الاستثمارات الوطنية ومن خلال هذا التعاون التزامها بالابتكار وريادة السوق، حيث تنطلق نحو عصر جديد من الاستثمار الذكي، وهذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو المستقبل، ومع رؤية الكويت الجديدة لعام 2035، تسعى الشركة لتكون المحرك الأساسي للتحول الرقمي في الاقتصاد الوطني، مع وضع الابتكار في صميم أعمالها وإعادة تعريف الطريقة التي تُخدم بها عملاؤها، بما يعزز القيمة، وترسخ مكانتها كشريك موثوق ومنارة للريادة والإدارة المالية الحديثة، وهي وعد بالنمو المستدام وتعزيز ثقة المساهمين والعملاء”.

شريك موثوق

من جانبها أعربت شركة Ascot عن اعتزازها بالتعاون مع شركة الاستثمارات الوطنية وبفخرها بأن تكون الطرف الموثوق في هذه الرحلة التحولية، التي تعكس ثقة راسخة في خبراتنا وقدرتنا على تقديم حلول مبتكرة تدعم استراتيجيات التحول الرقمي على أعلى المستويات”.

وأضافت Ascot أن هذا التعاون يجسد التزام الشركة بدعم مسيرة التحول الرقمي المؤسسي والحكومي في دولة الكويت، مؤكدةً على أن المشروع يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق أهداف الاقتصاد الرقمي المتكامل لرؤية “الكويت 2035″، من خلال توفير أنظمة أكثر ذكاءً وكفاءة تسهم في تعزيز تنافسية السوق المحلي والإقليمي.

آفاق جديدة للابتكار

ومن جهة أخرى أفادت شركة Onfinity أن منصة الشركة ستفتح آفاقاً جديدة للابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتكامل العمليات بسلاسة، مما يمكّن المؤسسات من تحقيق أداء تشغيلي متقدم واستفادة مثلى من البيانات في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

وأضافت الشركة أن منصة Onfinity السحابية والمفتوحة المصدر تمثل البديل العصري للأنظمة التقليدية، حيث توفر بيئة متكاملة تجمع بين أدوات الذكاء الاصطناعي، وذكاء الأعمال، وإدارة العلاقات مع العملاء، وإدارة الوثائق، لتقديم حلول متكاملة تعزز كفاءة العمليات التشغيلية وتحقق ذكاءً تشغيلياً مستداماً.

وأوضحت Onfinity أن المنصة صممت لدعم المؤسسات في تسريع التحول الرقمي، وتسهيل تكامل الأنظمة المختلفة، وتمكين فرق العمل من إدارة البيانات والعمليات بكفاءة أعلى، بما يفتح المجال أمام تطوير استراتيجيات مبتكرة تواكب متغيرات السوق وتعزز القدرة التنافسية على المستويين المحلي والإقليمي.