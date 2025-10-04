الدوري الإسباني: فينيسيوس يقود ريال مدريد إلى الصدارة موقتا

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بتسجيل هدف

قاد البرازيلي فينيسيوس جونيور فريقه ريال مدريد إلى اعتلاء صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم موقتا، بتسجيله هدفين في الفوز على فياريال 3-1 السبت في ملعب سانتياغو برنابيو ضمن المرحلة الثامنة في مباراة غادرها الفرنسي كيليان مبابي مصابا.

وسجل فينيسيوس هدفيه في الدقيقتين 47 و69 من ركلة جزاء، وقلّص البديل الجورجي غيوورغي ميكاوتادزه النتيجة (73)، قبل أن يحسم مبابي فوز النادي الملكي (81) واستبدل بعده بالبرازيلي رودريغو (83) بسبب إصابة حيث توجّه مباشرة نحو غرف تبديل الملابس.

ورفع الفريق الملكي رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين عن برشلونة قبل مواجهته لمضيفه إشبيلية الأحد، فيما تلقى فياريال خسارته الأولى بعد ثلاثة انتصارات وتعادل، وتوقّف رصيده عند 16 نقطة في المركز الثالث.

وسيطر أصحاب الأرض على معظم فترات الشوط الأول وكانوا الأكثر ضغطا، فسنحت لهم فرصا عبر الفرنسي أوريليان تشاوميني (22) ثم الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو (23)، لكنه كاد يدفع ثمن ضغطه بلمستين من الضيوف، حين وصلت كرة طويلة إلى الكندي تانيتولووا أولوواسييي الذي مرّ عن المدافعين معتمدا على بنيته الجسدية القوية، وانفرد بالحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي تصدى لتسديدته (41).

وحاول ماستانتونو مجددا قبل نهاية الوقت الأصلي بتسديدة من على مشارف المنطقة لم تجد طريقها نحو المرمى (45).

إلا أن ما عجز عنه الفريق الملكي في 45 دقيقة، فعله في أول دقيقة ونصف من بداية الشوط الثاني، لكن هذه المرة بمساعدة من الضيوف.

توغل فينيسيوس داخل المنطقة وسدد كرة من الجهة اليسرى ارتطمت بقدم المدافع سانتي كوميسانا وخدعت الحارس أرناو تيناس (47).

وكثّف لاعبو فياريال محاولاتهم وكانوا قريبين من التعديل، لكن رافا مارين ارتكب خطأ بحق فينيسيوس داخل المنطقة فاحتسبت ركلة جزاء انبرى لها بنفسه بنجاح (69).

ولم يستسلم الضيوف وقلصوا الفارق بتسديدة من على مشارف المنطقة للبديل ميكاوتادزه (73)، لكنهم سرعان ما تلقوا ضربة بطرد الأوروغوياني سانتياغو مورينيو ببطاقة صفراء ثانية (73).

واستغل أصحاب الضيافة النقص العددي وكثّفوا هجماتهم، فحرم الحارس تيناس، فينيسيوس من تسجيل الثلاثية “هاتريك” بتصديه لتسديدة من مسافة قريبة (79)، لكنه لم يتمكن من فعلها أمام مبابي الذي استلم كرة من البديل المغربي ابراهيم دياس ووضعها بسهولة في المرمى (81) رافعا رصيده الى تسعة أهداف هدفا في صدارة لائحة الهدافين.

لكن بعد دقيقتين، سقط مبابي على الأرض وبدا وكأنه يشكو من إصابة في الكاحل، قبل أن يُستبدل ويتوجّه مباشرة إلى غرف تبديل الملابس.

فوز أول لجيرونا

وحقق جيرونا أخيرا فوزه الأول هذا الموسم على حساب ضيفه فالنسيا 2-1.

ويدين جيرونا مفاجأة الموسم قبل الماضي حين احتل المركز الثالث وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بفوزه الأول هذا الموسم بعد أربع خسارات وثلاثة تعادلات، إلى هدفي الأوكراني فلاديسلاف فانات (18) وأرناو مارتينيس (63)، فيما سجل دييغو لوبيس الهدف الوحيد للضيوف (57).

وطُرد إيفان مارتين لاعب وسط جيرونا إثر بطاقة صفراء ثانية (80)، كما زميله أليخاندو فرانسيس من على مقاعد الاحتياط (90+6).

وبات سلتا فيغو الذي يستضيف أتلتيكو مدريد الأحد، الفريق الوحيد من دون فوز في الـ”ليغا” هذا الموسم، على الرغم من تعادله بالنقاط مع جيرونا (5) الذي قفز إلى المركز السادس عشر.

وتجمد رصيد فالنسيا عند ثماني نقاط إثر خسارته الثانية تواليا والرابعة منذ انطلاق الدوري.

وعاد أتلتيك بلباو إلى سكة الانتصارات بعد ست مباريات خسر 5 منها وتعادل في واحدة، وذلك حين تغلب على ضيفه ريال مايوركا 2-1.

وتقدم الفريق الباسكي عبر الغاني إيناكي وليامس من ركلة جزاء (9)، قبل أن يتلقى هدف التعادل عبر البرتغالي سامو كوستا (77)، لكن البديل أليخاندرو ريغو خطف هدف الفوز بعدها بخمس دقائق (82)، في حين تلقى البديل أنتونيو سانشيس لاعب وسط مايوركا بطاقة حمراء قبل نهاية المباراة (90+2).

وقفز بلباو إلى المركز الخامس بـ13 نقطة، معمّقا جراح مايوركا متذيل الترتيب بخمس نقاط.

واستعاد ليفانتي توازنه بفوز ثان هذا الموسم على مضيفه ريال اوفييدو بهدفين نظيفين سجلهما كارلوس ألفاريس (30) والكاميروني إيتا إيونغ (72).

ورفع ليفانتي رصيده إلى ثماني نقاط مبتعدا بثلاث عن أقرب مركز مهدد بالهبوط، ومتقدما بنقطتين على ريال اوفييدو الذي تلقى خسارته السادسة.