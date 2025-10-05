محافظ الجهراء يبحث مع الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة ترتيبات الموسم الثقافي بالقصر الأحمر

بحث محافظ الجهراء حمد الحبشي مع الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور محمد الجسار الترتيبات الخاصة بانطلاق الموسم الثقافي الجديد في محافظة الجهراء والمقرر إقامته في مبنى القصر الأحمر في نوفمبر المقبل.

وأكد المحافظ الحبشي في بيان صحفي صادر عن المحافظة اليوم الأحد أهمية أن يكون الموسم الثقافي لهذا العام متميزا بما يعكس مكانة القصر الأحمر ودوره التاريخي.

ولفت البيان إلى أن المحافظ قدم عددا من الأفكار والمبادرات لتطوير الموسم الثقافي وإثراء فعالياته بما يعزز من قيمة الحدث الثقافي ويجعله أكثر جذبا لسكان المحافظة الجهراء وزوار البلاد.

وأضاف أن ممثلي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب استعرضوا خلال الاجتماع الاستعدادات الفنية والتجهيزات اللازمة والبرنامج الخاص بالفعاليات في الموسم الثقافي مؤكدين أن موسم هذا العام سيكون أكثر تميزا وتطورا بما يعكس مكانة القصر الأحمر كأحد أهم المعالم الأثرية والتاريخية في دولة الكويت.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع حضره كل من الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد بن رضا وعضو مجلس محافظة الجهراء اللواء متقاعد فهد المياح ومدير مكتب المحافظ أحمد اللافي.