الكهرباء: تنفيذ اعمال الصيانة الدورية لمكونات المنظومة الكهربائية اعتبارا من يوم غد

وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

قالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة انها ستبدأ اعتبارا من يوم غد الاحد ببدء تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمكونات المنظومة الكهربائية من وحدات توليد الطاقة الكهربائية وشبكات النقل الكهربائية وصولا إلى محطات التحويل الثانوية.

واوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندسة فاطمة حياة في بيان صحفي اليوم السبت ان ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة السنوية الهادفة إلى رفع كفاءة المنظومة الكهربائية وتعزيز جاهزيتها وتقليل الأعطال الطارئة إلى أدنى حد.

واشارت حياة الى ان هذه الأعمال قد يترتب على البعض منها فصل مؤقت للتيار الكهربائي في بعض المناطق المحددة بالجداول الزمنية المعلنة حيت يتم العمل وفق برنامج منظم يضمن سرعة إنجاز المهام.

وأكدت أن الوزارة ستقوم بإرسال إشعارات للعملاء المتأثرين نتيجة أعمال الصيانة عبر تطبيق (سهل) الحكومي وفقا للبيانات المسجلة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية مع توفير رابط مباشر عبر حسابات الوزارة الرسمية على منصات التوصل الاجتماعي لمتابعة حالة الصيانة ومراحلها سواء عند البدء أو الانتهاء.