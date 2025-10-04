وزير الصحة: مسيرة التعاون الصحي الخليجي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية وحماية المجتمع

وزير الصحة رئيس الدورة الحالية للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي د. أحمد العوضي

قال وزير الصحة الكويتي رئيس الدورة الحالية للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور أحمد العوضي إن مسيرة التعاون الصحي الخليجي تسير بخطوات واثقة مستندة إلى رؤية مشتركة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية وحماية المجتمع الخليجي من مختلف التحديات.

وأضاف الوزير العوضي في كلمة خلال الاجتماع الـ11 للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الذي استضافته دولة الكويت اليوم السبت أن هذا اللقاء يجسد روح التعاون والتكامل الخليجي في المجال الصحي ويعكس الإرادة الجماعية التي تضع الإنسان الخليجي وصحته في صدارة الأولويات.

وأكد أن مسيرة مجلس التعاون أثمرت عبر العقود الماضية عن إنجازات صحية مشهودة تجلت في التنسيق الفاعل بين اللجان الفنية والمشاريع المشتركة مما جعل التعاون الصحي الخليجي نموذجا يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عددا من القضايا الجوهرية التي تواكب حاجات المواطن الخليجي وتطلعاته من أبرزها الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 – 2026) التي تمثل استجابة جماعية لتحد عابر للحدود يستوجب تكامل الجهود لحماية الشباب وصون مستقبل الأوطان.

وأضاف أن الاجتماع يناقش أيضا الخطة الخليجية للصحة العامة (2026 – 2030) التي تشكل خارطة طريق متكاملة ترتكز على الوقاية وتعزز التكامل وتكرس مفهوم الصحة كأحد أعمدة التنمية المستدامة فيما يمثل توحيد إجراءات التصنيف والتسجيل للتخصصات الصحية خطوة مهمة لضمان انسياب الكفاءات بين دول المجلس وتعزيز جودة الأداء.

ولفت الوزير إلى أهمية اللوائح الصحية الدولية كإطار يربط دول المجلس بالعالم لضمان الجاهزية والاستجابة الفاعلة للأوبئة والكوارث الصحية مشيرا إلى أن مبادرة المدن الصحية تجسد فلسفة الصحة في البيئة المعيشية وتدعم التنمية الحضرية السليمة.

وأوضح أن التحول الرقمي والابتكار الصحي أصبحا ركيزتين أساسيتين في تطوير المنظومات الصحية الخليجية مؤكدا أن جائزة مجلس التعاون للابتكار والتميز تمثل حافزا لتكريم المبدعين ودعم المتميزين في القطاع الصحي.

وذكر أن هذا الاجتماع يمثل منصة لتعزيز وحدة الرؤى وصياغة مستقبل صحي خليجي مشترك متطلعا إلى أن تسفر النقاشات عن قرارات بناءة تواصل مسيرة العمل والإنجاز وتعزز مكانة دول المجلس في المحافل الإقليمية والدولية.

وأعرب الوزير عن شكره للأمانة العامة لمجلس التعاون واللجان الفنية وجميع العاملين على جهودهم في الإعداد والتنسيق للاجتماع مثنيا على جهود دولة قطر في رئاستها المتميزة لأعمال اللجنة الوزارية واللجان الفنية للعام الماضي.