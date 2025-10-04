بنك بوبيان شريك إستراتيجي لسباق GulfRun لمدة ثلاث سنوات

المجحم والمضف عقب توقيع شراكة إطلاق GulfRun powered by Boubyan

في خطوة ريادية تعزز دعمه لقطاعي الرياضة والشباب، أعلن بنك بوبيان عن إطلاق العلامة المشتركة الجديدة لسباق GulfRun powered by Boubyan، وذلك ضمن شراكة استراتيجية تمتد لثلاث سنوات متتالية، تعكس الدور المؤسسي للبنك في تطوير السباق وتعزيز نطاق تأثيره، وترسيخ مكانة الكويت الرياضية على كافة المستويات.

وجرى الإعلان عن هذه الخطوة خلال مؤتمر صحفي بحضور نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية في بنك بوبيان، عبدالله المجحم، والرئيس التنفيذي في GulfRun أحمد المضف، وعدد من القيادات التنفيذية في البنك، ومسؤولي الشركة المنظمة للسباق، والمهتمين برياضة المحركات.

ويُعد سباق GulfRun – أضخم الفعاليات الرياضية في رياضة المحركات على مستوى الخليج – تجمع متكامل يضم العديد من فئات سباقات السيارات للكبار والصغار والدراجات النارية بمشاركة العديد من المتسابقين على المستويين المحلي والإقليمي.

نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية في بنك بوبيان عبدالله المجحم متحدثاً خلال المؤتمر

من الرعاية إلى الشراكة المؤسسية

وبهذه المناسبة، قال المجحم “الإعلان عن شراكة بنك بوبيان الاستراتيجية مع السباق هذا الموسم يُمثّل نقلة جديدة لسنوات عديدة من الدعم، موضحًا أن المرحلة الجديدة تعكس دورًا مؤسسيًا متكاملًا في تطوير السباق وتوسيع نطاق تأثيره.”

وأضاف “ارتبط اسم بوبيان على مدى السنوات الماضية بدعم الشباب والرياضة، واليوم نواصل هذا النهج عبر حدث رياضي يحظى بجماهيرية واسعة، فيما تتيح الشراكة الممتدة لثلاث سنوات العمل وفق رؤية تسهم في استقطاب متسابقين من داخل الكويت وخارجها.”

وأوضح المجحم أن GulfRunيعد فرصة لابراز المواهب الشابة وتعزيز الأنشطة الرياضية، عبر إتاحة بيئة سباق تنافسية، وفتح المجال للتفاعل مع مختلف فئات الجمهور، وخاصة الجيل الجديد الذي يشكل مستقبل الرياضة في الكويت والمنطقة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن بنك بوبيان وGulfRun يسهمان من خلال هذه الشراكة في دعم رؤية الكويت لتعزيز الرياضة كجزء من التنمية المجتمعية والاقتصادية، وإبراز قدرات الشباب الكويتي في مجالات التنظيم، القيادة، والإبداع. كما تفتح الشراكة المجال أمام الكويت لتكون مركزًا لإقامة أحداث إقليمية كبرى في مجال رياضة السيارات والدرجات النارية، ما يعزز حضورها على الخريطة الرياضية العالمية.

علامة مشتركة جديدة .. وتجربة متكاملة

وتعكس العلامة المشتركة الجديدة GulfRun powered by Boubyan مستوى غير مسبوق من التكامل بين الرياضة والقطاع المؤسسي، حيث يُصبح اسم بوبيان حاضرًا في كافة الجوانب التنظيمية والتشغيلية للحدث، ما يمنح الشراكة بُعدًا إستراتيجيًا طويل المدى.

وتُتيح هذه الشراكة تقديم تجربة متكاملة للمتسابقين والجماهير، بدءًا من التسجيل والتأهيل، مرورًا بالمنافسات، وصولًا إلى الفعاليات الترفيهية المصاحبة، بما يجعل من السباق تجربة رياضية ومجتمعية شاملة.

الرئيس التنفيذي لسباق GulfRun أحمد المضف

شراكة تعزز الاحترافية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسباق GulfRun، أحمد المضف “إطلاق النسخة الجديدة من السباق والدعم القوي من بنك بوبيان تحت اسم GulfRun powered by Boubyan يمثّل نقطة تحول رئيسية في مسيرة الحدث، ويمنحنا مساحة أكبر للتطوير والابتكار ورفع المعايير التنظيمية.”

وأضاف “نعتز بأن نعلن اليوم عن شراكة إستراتيجية مع أحد أبرز البنوك في الكويت والمنطقة خاصة وأن هذه الشراكة هي دعم مؤسسي يعكس ثقة كبيرة في قيمة ومكانة السباق ودوره في الساحة الرياضية. نحن أمام فرصة لإعادة تعريف تجربة سباقات السيارات، إحدى أكثر الرياضات شعبية وشغفًا بين الشباب في الكويت، من خلال معايير أكثر احترافية، وبرامج مصاحبة تستهدف مختلف الفئات العمرية.”

وأوضح المضف أن الدعم المؤسسي من بوبيان يفتح المجال لتعزيز نطاق المشاركة، سواء عبر استقطاب فرق جديدة من مختلف دول مجلس التعاون، أو من خلال توفير مساحات أكبر للجمهور للاستمتاع بالفعاليات المصاحبة مثل معارض السيارات، المناطق الترفيهية، والأنشطة العائلية، مؤكدًا أن ذلك يسهم في ترسيخ مكانة الكويت كوجهة رئيسية لرياضة المحركات على المستوى الإقليمي.

وأشار المضف إلى أن سباق GulfRun powered by Boubyan لا يقتصر على المنافسة فحسب، بل يُوفّر كافة مقومات الدعم الرياضي لتطوير مهارات المشاركين، كما يعزز في الوقت نفسه نشر ثقافة القيادة الآمنة، والامتثال لمعايير الأمن والسلامة الدولية، بما يهيئ الأجواء لخوض منافسات قوية تعكس المستوى الرفيع لهذه البطولة المرموقة.