رئيس جمعية أطباء الأسنان الكويتية يؤكد أهمية المؤتمرات الطبية في تعزيز الخبرات العلمية للأطباء

أكد رئيس جمعية أطباء الأسنان الكويتية الدكتور سعد الشمري اليوم الجمعة أهمية المشاركة في المؤتمرات الطبية في تعزيز الخبرات العلمية للأطباء واطلاعهم على التقدم الطبي الحاصل.

جاء ذلك في تصريح للدكتور الشمري الذي يشغل أيضا منصب مساعد الأمين العام لشؤون المنظمات في أقطار الخليج العربي في اتحاد أطباء الأسنان العرب لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في مؤتمر بيروت الدولي ال32 لطب الأسنان في بيروت. وأعرب الشمري عن حرص جمعية أطباء الأسنان الكويتية على المشاركة في مؤتمر بيروت الدولي والمعرض المرافق له نظرا لأهمية تبادل الخبرات النظرية والعملية وما يتيحه من اطلاع على كل جديد في الحقول المختلفة مع محاضرين متميزين من أنحاء العالم والاطلاع من الشركات العارضة على أحدث المبتكرات والمعدات والتقنيات الطبية.

وقال الشمري إن “جمعية أطباء الأسنان الكويتية تتحرك في عملها على ثلاثة محاور اجتماعي ومهني وتعليمي” لافتا الى ان “المشاركة في المؤتمر الحالي تندرج في إطار المحور التعليمي الذي يصب في تطوير الأطباء”.

وأضاف “لدينا كل الحرص في الكويت على توفير ما يسهم في تطوير وتدريب أطبائنا وإثراء إمكاناتهم ورفع مستوياتهم العلمية لما ينعكس ذلك على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى”.

ولفت الشمري الى “ان الكويت ستشهد في 20 نوفمبر المقبل عقد المؤتمر الوطني الثاني لجمعية أطباء الأسنان الكويتية والمميز فيه ان جميع المحاضرين سيكونون من الكويت وسيشكل دعما كبيرا لكوادرنا العلمية وسنعلن عن إطلاق مجلة علمية تخدم الأطباء الكويتيين داخل البلاد وخارجها يكون فيها نشر بحوث الأطباء الكويتيين”.

من جهته شدد أمين عام اتحاد أطباء الأسنان العرب ورئيس رابطة طب الأسنان في سلطنة عمان الدكتور عبد الرحمن العزري ل(كونا) على “أهمية المشاركة في المؤتمرات العلمية والطبية لما تتيحه من التعاون والتواصل بين مختلف النقابات وجمعيات طب الأسنان في بلداننا العربية”. وقال العزري إن “حضور هذه المؤتمرات يوفر للأطباء المشاركين مواكبة التطورات المتسارعة سواء في عالم الطب أو في مجال التجهيزات والمعدات الطبية”.

وأضاف “الطبيب العربي متمكن ولديه القدرات ويحتاج الى إبرازه للجمهور وتسليط الضوء على إمكاناته” مؤكدا ان منطقتنا العربية تزخر بالكفاءات العلمية الطبية والخبرات التي يجب استثمارها في تقديم خدمة طب الأسنان وكذلك التعليم والتدريب والبحوث.

ويشارك في مؤتمر بيروت الدولي لطب الأسنان 140 محاضرا من 20 دولة عربية وغربية يعرضون أبرز الخبرات والتجارب الطبية في مجال طب الأسنان.

وجرى خلال المؤتمر التشديد على أهمية طب الاسنان كركيزة أساسية في المنظومة الصحية لما تقدمه من خدمات مباشرة للمرضى من جهة ولما تمثله من التزام بالوقاية وحماية الصحة العامة وتحسين نوعية الحياة من جهة أخرى. كما يرافق المؤتمر معرض علمي متخصص تشارك فيه أكثر من 100 شركة تعرض أحدث المبتكرات والمعدات والتقنيات الطبية في مجال طب الأسنان.