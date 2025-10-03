هيئة الزراعة تسمح استثنائيا بصيد أسماك الميد داخل جون الكويت

الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية

أصدر المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المهندس سالم الحاي قرارا يقضي بالسماح الاستثنائي بصيد أسماك (الميد) داخل جون الكويت بهدف توفير (الميد) في السوق المحلي وخفض أسعاره.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الجمعة إن هذا القرار يأتي ‏بتوجيهات وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم.

وأضافت أن هذا القرار يأتي بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة والإدارة العامة لخفر السوحل وذلك في نقاط محددة وبصفة تجريبية مشيرة إلى أن خطوة السماح بصيد (الميد) ستسهم في إنعاش سوق الأسماك في الكويت.

وأفادت بأن الصيد سيكون خاضعا لإشراف إدارة الرقابة البحرية التابعة لهيئة الزراعة لضمان الالتزام بالمعايير البيئية وحماية البيئة البحرية.