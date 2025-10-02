وكيل وزارة الداخلية بالتكليف يؤكد على أهمية البحث العلمي في المجال الأمني

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد كومان وهيئة أمناء جائزة الأمير نايف للأمن العربي

أكد وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني اليوم الخميس أهمية البحث العلمي في المجال الأمني الذي أصبح ضرورة في ظل التقدم التكنولوجي في مختلف المجالات سواء من خلال الاعتماد على التحول الرقمي في تقديم الخدمات أو في مواجهة الأساليب الحديثة لارتكاب الجرائم.

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية في بيان صحفي أن ذلك جاء ذلك في كلمة اللواء العدواني خلال ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع هيئة أمناء جائزة الأمير نايف للأمن العربي الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس.

وشدد اللواء العدواني على أهمية تبادل الرؤى بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع استمرارا في وضع الأسس والمبادئ التي تسهم في تطوير الجائزة ووصولا إلى جودة البحوث المقدمة بما يعود بالنفع على أجهزتنا الأمنية ويعزز قدراتها على مواجهة التحديات.

وأضاف البيان أن الاجتماع استعرض تقرير الأمين العام للجائزة عن أنشطة الأمانة العامة خلال الفترة منذ آخر اجتماع لهيئة الأمناء بتاريخ 29 يناير الماضي والنظر في اعتماد معايير التحكيم للجائزة بصيغتها الجديدة وتشكيل أعضاء لجنة التحكيم.