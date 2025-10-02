مساعد وزير الخارجية يترأس اجتماعا تنسيقيا خليجيا للتحضير للاجتماعات الوزارية مع الاتحاد الأوروبي

جانب من الاجتماع الافتراضي التنسيقي مع كبار مسؤولي وزازات الخارجية الخليجيين

ترأس مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير نجيب البدر اليوم الخميس اجتماعا تنسيقيا افتراضيا رفيع المستوى لكبار المسؤولين في وزارات خارجية دول مجلس التعاون لمتابعة تحضيرات الاجتماعات الوزارية المشتركة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي المزمع عقدها في الكويت يومي 5 و6 أكتوبر الجاري.

وقال السفير البدر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاجتماعات المقبلة ستشهد انعقاد المنتدى رفيع المستوى الثاني للحوار والأمن بين الجانبين إلى جانب الاجتماع الوزاري المشترك ال29 بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. وأضاف أن الاجتماعات ستبحث جملة واسعة من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية والإنسانية ذات الاهتمام المشترك مؤكدا أنها تمثل محطة محورية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وترسيخ الحوار المؤسسي حول القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح أن الاجتماع التنسيقي لدول مجلس التعاون استعرض كافة الوثائق والموضوعات المطروحة على جدول الأعمال بما يعكس وحدة الموقف الخليجي ويسهم في بلورة رؤى متوازنة تعزز المصالح المشتركة وتدعم استقرار وازدهار المنطقة.

وشدد السفير البدر على أن العلاقات الخليجية الأوروبية شهدت انطلاقة تاريخية جديدة منذ انعقاد القمة الأولى بين الجانبين في أكتوبر 2024 والتي دشنت مرحلة نوعية من التعاون الاستراتيجي المتعدد الأبعاد. ولفت إلى أن الاجتماعات المقبلة في الكويت ستشكل فرصة لتطوير آليات التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والمناخ والتحول الرقمي والابتكار بما يخدم تعزيز الأمن والسلم الدوليين ويعزز المصالح المتبادلة.

وأفاد بأن استضافة الكويت لهذه الاجتماعات الهامة تجسد توجيهات القيادة السياسية الحكيمة وتؤكد التزامها الثابت بدعم العمل الخليجي المشترك وتعزيز جسور الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بما يرسخ دور الدبلوماسية الكويتية كجسر للحوار والتفاهم ويعزز مكانة مجلس التعاون كطرف فاعل تجاه مختلف القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.