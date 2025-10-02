زلزال بقوة 5 درجات يضرب بحر مرمرة في تركيا ويشعر به سكان إسطنبول

قياس قوة أحد الزلازل

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) اليوم الخميس أن زلزالا بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر ضرب بحر (مرمرة) وشعر به سكان مناطق عدة في تركيا بينها مدينة إسطنبول دون وقوع خسائر.

وقالت الإدارة في بيان إن مركز الزلزال وقع قرب ساحل ولاية (تيكيرداغ) المحاذية لبحر (مرمرة) وعلى عمق يقدر بنحو 7ر6 كيلومترات تحت سطح البحر.

وأضاف البيان أن الهزة الأرضية تسببت في اهتزاز عدد من المباني في إسطنبول من دون ورود تقارير فورية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية جسيمة.

ويأتي الزلزال وسط تحذيرات من خبراء جيولوجيين من احتمال تعرض المنطقة لزلزال أكبر قد تصل قوته إلى 7 درجات خلال السنوات المقبلة وهو ما يثير حالة من القلق والجدل حول الاستعدادات الرسمية لمواجهة أي طارئ.

وتشهد تركيا من حين لآخر نشاطا زلزاليا لوقوعها على خطوط تصدع نشطة كان أعنفها زلزال فبراير 2023 الذي خلف عشرات الآلاف من الضحايا وأثار مخاوف من تكرار الكارثة.