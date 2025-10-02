“زين” و”التقدّم العلمي” يمدّان الجسور الرقمية بين مستشفى “جابر الأحمد” و”كروز فيرميلها” البرازيلي

د. أحمد العوضي ود. أمينة فرحان ونواف الغربللي مع الفريق الجراحي وممثلة موسوعة غينيس

في لحظة تاريخية تُعيد رسم خريطة الطب الرقمي على المستوى العالمي، نجحت دولة الكويت في فتح فصل جديد باسمها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بإنجاز عملية جراحية روبوتية عابرة للقارات، تجاوزت مسافة جغرافية هي الأطول على الإطلاق بطول 12,034.92 كيلومتراً بين مستشفى جابر الأحمد في الكويت ومستشفى “كروز فيرميلها” في البرازيل.

وذكر البيان الصحفي المُشترك الصادر من وزارة الصحة بالشراكة الاستراتيجية مع مستشفى جابر الأحمد، ومجموعة زين، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، أن العملية الجراحية التي أجراها الفريق الجراحي بمستشفى جابر الأحمد على مريض في البرازيل عبر مسافات تجاوزت 12 ألف كيلومتراً، وثّقت قدرات وإمكانيات الكوادر الطبية الوطنية في الدولة، وفتحت آفاقاً جديدة لما قد تقدّمه مُستقبلاً التطبيقات التكنولوجية في عالم الطب.

جاء الاحتفال بهذا الإنجاز الطبي الثوري في المؤتمر الصحفي الذي استضافته مجموعة زين في مقرها الرئيسي، والذي جمع بين اتجاهات الطب الحديث وتطبيقات التقنيات الرقمية بأيدي وقدرات وطنية، وذلك بحضور معالي وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب العوضي، والمدير العام لمؤسسة الكويت للتقدّم العلمي د. أمينة رجب فرحان، والرئيس التنفيذي لـ زين الكويت نوّاف الغربللي، والفريق الجراحي بمستشفى جابر الأحمد بقيادة د. سليمان المزيدي ود. مهنّد الحدّاد ود. حمود الرشيدي.

وخلال هذا الحدث، قامت ممثلة موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتقديم الشهادة الرسمية إلى وزير الصحة، والفريق الجراحي، وزين، ومؤسسة التقدم العلمي، مؤكدة أن هذا الإنجاز الطبي يُبرز دور الكويت كدولة رائدة في مجالات الجراحة الرقمية عن بُعد، التي تعتمد على أحدث التقنيات الطبية وشبكات الاتصالات عالية السرعة، والتطبيقات التكنولوجية.

د. أحمد العوضي متحدثاً خلال المؤتمر

بهذه المناسبة، صرّح معالي وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب العوضي قائلاً: “تسجيل الكويت في موسوعة غينيس بإنجاز طبي وتقني تاريخي كهذا ليس مجرد رقم قياسي عالمي، بل هو رسالة واضحة بأن منظومتنا الصحية الوطنية قادرة على أن تكون في مصاف الريادة العالمية.”

وأضاف د. العوضي: “لقد أثبتت كوادرنا الطبية أن الإرادة حين تقترن بالعلم والتقنية، فإنها تكسر الحواجز الجغرافية، وتجعل من الكويت منصةً عالمية للابتكار الطبي، فهذا النجاح هو ثمرة توجيهات القيادة السياسية الحكيمة ودعمها المستمر، وتجسيد لعملٍ جماعيٍ تكاملت فيه الجهود الطبية والتقنية والإدارية، بالشراكة مع زين ومؤسسة الكويت للتقدّم العلمي، ليبقى الإنسان هو الهدف والغاية في كل ما نقوم به.”

د. أمينة فرحان تلقي كلمتها

وقال المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدّم العلمي د. أمينة رجب فرحان: ” يسعدني وأنا أكتب هذه الكلمات، كلمات الابتكار العابر للقارات، والمتجاوز للمسافات، لنحتفل بإنجازٍ وطني يضع الكويت على خارطة الريادة الطبية العالمية، بتسجيل رقمٍ قياسي عالمي في الجراحة الروبوتية بمسافة بين الجراح والمريض قد تجاوزت 12 ألف كيلومتر، فهو أمر أشبه بالخيال وإنجازٌ يجسّد قيمة الابتكار حين يقترن بالكفاءة الطبية الوطنية والبنية الاتصالية المتقدمة، ليصبّ في خدمة صحة الإنسان.”

وأضافت: “لقد أثبت فريق وزارة الصحة، وبالشراكة مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وزين، أن الإبداع والمعرفة والتقنية يمكن أن تجتمع لتصنع أثراً تاريخياً، فهذا النجاح ليس مجرد إنجاز تقني أو رقم قياسي، بل رسالة واضحة بأن الاستثمار في العلم والابتكار ينعكس مباشرة على حياة الناس وصحتهم.

وتابعت بقولها: “وهو كذلك نموذج عملي يترجم التزام المؤسسة برؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله الصباح حفظه الله.”

وأكدت قائلةً: “ما نشهده اليوم إنما هو تجسيد لاستراتيجية المؤسسة القائمة على الابتكار القابل للتطبيق، ومثال حي على تطبيقها على أرض الواقع من خلال تمكين الطاقات الوطنية، وتعزيز الصحة كأحد محاورها الرئيسية.”

واختتمت بقولها: “بهذه المناسبة، أتوجّه بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الصحة على دعمها المتواصل، وإلى الفريق الطبي المبدع الذي جسّد بروحه وعزيمته معنى الريادة الوطنية، وإلى زين على مبادرتها ودعمها، ونؤكد من جديد في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التزامنا بأن نكون شريكًا فاعلًا في كل مبادرة تضع الكويت في موقعٍ متقدم على خريطة التقدّم العلمي والابتكار.”

نواف الغربللي متحدثاً

قال الرئيس التنفيذي لـ زين الكويت نواف الغربللي: “هذا الإنجاز لا يقتصر على كونه رقماً قياسياً، بل هو خطوة جادّة نحو مُستقبل رقمي زاهر نُسخّر فيه التكنولوجيا لخدمة الإنسان من الكويت إلى العالم، وهو أيضاً تجسيد للغاية التي اتخذناها في زين لتحقيق “تواصل دائم وحياة أجمل”، لنعكس أثر التكنولوجيا على حياة الإنسان، وذلك تحت استراتيجية الشركة الجديدة 4WARD بقيادة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي، الذي قدّم الدعم اللامحدود لإنجاح هذا الإنجاز”.

وأضاف: “يسعدنا أن نكون جزءاً فاعلاً في هذا الإنجاز الطبي العالمي، فمساهمة زين مع مؤسسات الدولة الوطنية يؤكد ريادتها في دفع التحول الرقمي في القطاع الصحي، حيث يعتبر دليلاً قوياً على أن الكويت تمتلك الكفاءات والمقومات لقيادة عصر جديد تختفي فيه الحدود الجغرافية أمام قوة الابتكارات التكنولوجية”.

وتابع الغربللي قائلاً: “إن دور زين كمزوّد رائد للبنية التحتية الرقمية، دفعنا لتسخير تقنياتنا المتقدمة في عمليات الربط الرقمي العابر للقارات لتوفير زمن استجابة فائق السرعة، مما ضمن نجاح هذه الجراحة العابرة للقارات”.

وأوضح الغربللي قائلاً: “بهذه الخطوة الواسعة، تثبت الكويت أن المستقبل الطبي الرقمي يجد الدعم والمساندة من كافة مؤسسات الدولة والشراكات الاستراتيجية التي تجمع بين العلم والتكنولوجيا لخدمة الإنسان”.

وأفاد قائلاً “إن تعاوننا المثمر مع وزارة الصحة والفريق الطبي بمستشفى جابر الأحمد هو نموذج يحتذى به لشراكة حقيقية بين القطاع التكنولوجي والمؤسسات الصحية الوطنية، حيث كان لبنيتنا التحتية الرقمية وشبكنا المتطورة الدور الحاسم في تأمين اتصال مستقر وفوري، ما أتاح تنفيذ جراحة روبوتية عالية الدقة، وموثوقة”.

وأكد الغربللي بقوله: “نحن واثقون أن هذا الإنجاز التاريخي يفتح باباً واسعاً أمام ازدهار الطب الرقمي في الكويت والمنطقة، ويعزز من رؤية الدولة في دفع الحدود التقنية لتحقيق أكبر الفوائد للإنسانية، فالتكنولوجيا ليست مجرد أدوات، بل جسور لبناء التواصل وتقريب المسافات”.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة في SADITA القابضة وAUMET سعود الفوزان: ” يشرفنا اليوم أن نحصد جائزة غينيس لأطول عملية جراحية عن بُعد في العالم، إنجاز يؤكد أن المستقبل يبدأ حين نكسر الحدود ونوظف الإبداع، فرؤيتنا AUMET هي استقطاب كل ثورة تكنولوجية، من أجهزة الجراحة الروبوتية إلى الذكاء الاصطناعي، لنصنع رعاية صحية بلا قيود.”

النص الرسمي من موسوعة غينيس

أطول مسافة بين مريض وجراح بلغت 12,034.92 كيلومتر، وقد حققها كل من مستشفى جابر الأحمد وSCOLLA Collaborative وزين ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي (جميعهم من الكويت) بين الكويت والبرازيل بتاريخ 23 سبتمبر 2025.

في 23 سبتمبر 2025 نفذت فرق جراحية تعمل من مستشفى جابر الأحمد في الكويت ومن SCOLLA في مستشفى كروز فيرميلها في البرازيل سلسلة من عمليات الجراحة الروبوتية عن بُعد على مسافة قياسية بلغت 12,034.92 كيلومتر ‏(7,480 ميلاً) لكلا الاتجاهين.

كانت الإجراءات عبارة عن إصلاح فتق أربي باستخدام أنظمة جراحية روبوتية متقدمة متصلة عبر شبكة دولية مؤمّنة وعالية السعة وفرتها زين للاتصالات وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ‏(KFAS).

أُجريت العمليات بفضل تعاون الجرّاحين والعلماء من Edge Medical وAUMET الذين أتمّوا الجراحة بنجاح بمتوسط زمن استجابة 199 مللي ثانية ومتوسط سعة نطاق 80 ميغابت في الثانية وبمعدل فقدان حزم بلغ 0.19% فقط.

أُنجزت العملية بنجاح وأمان مما يؤكد قابلية التعاون العالمي في رعاية الجراحة ويضع معياراً جديداً في مجال الجراحة الروبوتية عن بُعد. كان الجرّاحون: د. سليمان المزيدي، د. مارسيلو لوريرو، د. مهند الحدّاد، د. أحمد كريم، د. حمود الرشيدي، ود. لياندرو توتي كافازولا.

البنية التحتية التقنية ودور زين

واجه المشروع تحديات تقنية كبيرة تمثلت في ضرورة ضمان اتصال شبكي سريع ومستقر بين القارتين لتفادي أي تأخير يؤثر على مجريات الجراحة، حيث تولّت زين توفير البنية التحتية للاتصالات عبر تقنية MPLS الدولية المتقدمة، مما أتاح ربطًا آمنًا وعالي السرعة بين الكويت والبرازيل.

ونتيجةً لذلك، بلغ معدل زمن الاستجابة بين الجراح والمريض أقل من 0.2 ثانية فقط (حوالي 199 ميلّي ثانية) طوال العملية، وهو زمن قياسي منخفض أتاح للجراحين التحكم بالروبوت بشكل آني تقريباً رغم بُعد المسافة الشاسعة، حيث كان هذا الاتصال فائق الاعتمادية عنصراً حاسماً لضمان سلاسة الإجراء الجراحي عن بُعد دون انقطاع، مثبتًا جاهزية البنية التحتية في الكويت لدعم الابتكارات الطبية الرقمية العالمية.