افتتاح مشروع تطوير شاطئ الشويخ.. إضافة نوعية للبنية الترفيهية والسياحية تدعم رؤية الكويت 2035

الوزير عبداللطيف المشاري ومحافظ العاصمة وعصام الصقر وشيخة البحر وصلاح الفليج وميساء بوشهري خلال قص شريط افتتاح المشروع

افتُتح مساء أمس الأربعاء مشروع تطوير وتجميل شاطئ الشويخ رسميًا، بعد اكتمال الأعمال الإنشائية فيه ليصبح جاهزاً لاستقبال مرتاديه بحلته الجديدة.

ويعد هذا المشروع، الذي جاء بتبرع سخي من بنك الكويت الوطني، إضافة نوعية للبنية التحتية الترفيهية والسياحية في الكويت، كما يؤكد ريادة “الوطني” في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، ودعمه للمبادرات الوطنية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتُعزز من مكانة الكويت كوجهة سياحية وترفيهية متميزة في المنطقة.

شهد حفل الافتتاح حضور كل من وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس/ عبداللطيف المشاري، ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام الصقر، ومحافظ العاصمة الشيخ/ عبدالله سالم العلي الصباح، إلى جانب الإدارة التنفيذية للبنك، ونائب المدير العام لقطاع المشاريع في بلدية الكويت المهندسة/ ميساء بوشهري، وعدد من كبار الشخصيات وممثلي الجهات الحكومية المعنية.

من الحضور

وتخلل حفل افتتاح المشروع عروضًا تراثية مباشرة أضفت طابعًا ثقافيًا مميزًا على الحدث، بالإضافة إلى أنشطة رياضية ، كما تم تكريم الفريق الهندسي الذي أشرف على تنفيذ المشروع، الذي تم تطوير منشآته ومرافقه وفق أعلى المعايير الجمالية والبيئية.

ويأتي دعم بنك الكويت الوطني لمشروع تطوير وتجميل شاطئ الشويخ تأكيداً لمكانته الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وضمن مبادراته التنموية الرامية إلى دعم رؤية الكويت 2035، وتعزيز قطاع السياحة والترفيه، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة جاذبة للمواطنين والمقيمين.

ويعتبر المشروع الذي يمتد على مسافة 1.7 كيلو متر نموذجًا متقدمًا في تطوير الواجهات البحرية في الكويت، حيث يجمع بين التصميم العصري والمرافق الحديثة، مع مراعاة أعلى معايير الاستدامة البيئية، بما يعكس رؤية بنك الكويت الوطني في تعزيز رفاهية المجتمع.

الوزير عبداللطيف المشاري ملقياً كلمته

تبرع سخي

وفي كلمة له بالمناسبة، تقدم وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس/ عبداللطيف المشاري بالشكر لبنك الكويت الوطني على تبرعه السخي لتنفيذ مشروع تطوير وتجميل شاطئ الشويخ، ولمحافظ العاصمة على متابعته الحثيثة للمشروع، مؤكداً أنه سيكون بداية لتطوير العديد من الشواطئ والمواقع الحيوية في البلاد، وجعل الأماكن العامة أكثر حيوية وخدمة لسكان الكويت.

كما ثمّن المشاري الدور الكبير الذي لعبه القياديون الحاليون والسابقون في بلدية الكويت بإنجاح المشروع، والجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الوطنية من مهندسي ومهندسات بلدية الكويت لإنجاز المشاريع الحيوية.

محافظ العاصمة يلقي كلمته

رؤية طموحة

من جانبه، قال محافظ العاصمة الشيخ/ عبدالله سالم العلي الصباح: “يسعدني أن أرحب بالجميع اليوم لنحتفل معاً بافتتاح مشروع تطوير شاطئ الشويخ، هذا المشروع الحيوي الذي يأتي ترجمة للرؤية الطموحة في تحقيق التنمية المستدامة وخطوة بارزة نحو تعزيز الوجه الحضاري للعاصمة، كما أنه يجسد سعينا الدؤوب نحو تطوير الواجهات الحرية وتحويلها إلى متنفس حضاري متكامل يخدم أبناء الوطن وزوارها”.

وأوضح محافظ العاصمة أن المشروع صُمم ليكون شاطئ الشويخ نموذجاً متميزاً لبيئة ترفيهية متكاملة، تتضمن مرافق حديثة ومساحات خضراء ومناطق مخصصة للأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية، لافتاً إلى أنه يوفر بيئة جاذبة وآمنة تلبي تطلعات المجتمع نحو مساحات خضراء أكثر صحة واستدامة.

مشروع شاطئ الشويخ

وأضاف: “مشروع تطوير شاطئ الشويخ ما هو إلا بداية لمزيد من المشاريع التي تعكس تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو مستقبل أكثر إشراقاً، ومن هنا ندعو الجميع أفراداً ومؤسسات إلى التمتع بجمال الشاطئ والاستمتاع بمرافقه الحديثة والمتميزة، وأن يكونوا شركاء في الحفاظ على نظافته ليظل رمزاً للجمال والاستدامة وواجهة حضارية تليق بالعاصمة باعتباره متنفساً وواجهة ترفيهية نتركها للأجيال القادمة”.

مشروع شاطئ الشويخ

وتوجه العلي بالشكر والتقدير لوزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس/ عبداللطيف المشاري على دعمه المتواصل وجهوده الكبيرة في متابعة التنفيذ الفعال لهذا المشروع الحيوي، كما ثمن التعاون المثمر لكافة الجهات الحكومية وجهودها المتكاملة مع بلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة، لضمان إنجاز هذا العمل وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة.

وخص محافظ العاصمة بالشكر القطاع الخاص ممثلاً ببنك الكويت الوطني على مساهمته الفعالة ودعمه هذا المشروع الحيوي.

عصام الصقر يلقي كلمته

ترسيخ للشراكة

وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر: “يمثل مشروع تطوير شاطئ الشويخ محطة مهمة في مسيرة بنك الكويت الوطني نحو تعزيز دوره كمؤسسة وطنية رائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية ودعم المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، كما يشكل نموذجاً لترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومثالاً يُحتذى في كيفية توظيف الموارد والخبرات لخدمة المجتمع وتعزيز البنية التحتية، وتوفير مرافق سياحية وترفيهية تليق بمكانة الكويت وتلبي تطلعات روادها”.

وأضاف الصقر: “إن دعم البنك لهذا المشروع السياحي والترفيهي يأتي من منطلق إيماننا بأن المؤسسات الوطنية الكبرى يجب أن تكون في طليعة الداعمين للتنمية، ليس فقط عبر النشاط الاقتصادي، بل من خلال المبادرات التي تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الناس وتنعكس إيجاباً على جودة الحياة في المجتمع”.

شيخة البحر وصلاح الفليج وسليمان المرزوق

وأوضح أن بنك الكويت الوطني، ومن خلال هذا المشروع، يُؤكد مجددًا على دوره الريادي في دعم رؤية الكويت 2035، والتي تُعير اهتماماً كبيراً بتنمية وتطوير قطاع السياحة والترفيه في البلاد، إضافة إلى مواصلة البنك مساندته لجهود الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية بما يدعم تعهد الكويت بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

مشروع شاطئ الشويخ

وتقدم الصقر بالشكر لكل الجهات والمؤسسات الحكومية التي ساهمت ودعمت إنجاز هذا المشروع الحيوي، بما في ذلك بلدية الكويت ومحافظة العاصمة، مشدداً على أن بنك الكويت الوطني سيواصل الاستثمار في المبادرات التي تُعزز من رفاهية المجتمع، وتُرسخ مكانته كمؤسسة وطنية ملتزمة بالتميز والعطاء.

صورة جماعية مع الفريق الهندسي الذي أشرف على تنفيذ المشروع

مرافق متكاملة وتجهيزات عصرية

ويتكون مشروع تطوير وتجميل شاطئ الشويخ من أربع مناطق رئيسية صُممت بعناية لتلبية احتياجات مرتادي الشاطئ بمختلف اهتماماتهم:

المنطقة الأولى: تتضمن ملاعب رياضية، مناطق ترفيهية، مساحات خضراء واسعة تسمح بممارسة الأنشطة الخارجية، بالإضافة إلى أعمال ترميم للمسجد ودورات المياه والأكشاك التجارية الموجودة ضمن المشروع. كما تضم المنطقة مواقع لأعمال مستقبلية لعدد من الأكشاك وأجهزة الصرف الآلي (ATM) والصراف التفاعلي (ITM).

المنطقة الثانية: تحتوي على مساحة شاطئية رملية تتوسطها مقاعد خشبية توفر تجربة استجمام مريحة.

المنطقة الثالثة: تشتمل على حديقة مغلقة تحتوي على مساحات خضراء كبيرة وأشجار، وساحات للاسترخاء والجلوس والتأمل لخلق بيئة هادئة.

المنطقة الرابعة: تضم نقطة البداية للمشروع، ولعبة الدامة التفاعلية (ذات قطع كبيرة الحجم)، ومساحات خضراء واسعة تسمح بممارسة الأنشطة الخارجية وساحات متعددة الاستخدامات.

مشروع شاطئ الشويخ

كما شمل المشروع إعادة تأهيل شاملة للبنية التحتية، بما في ذلك شبكات صرف الأمطار والصرف الصحي والكهرباء، وتركيب 360 عمود إنارة يعمل بتقنية LEED الموفرة للطاقة، إلى جانب كاميرات مراقبة حديثة. وتم استخدام نحو 14 طنًا من مواد الإطارات المعاد تدويرها في بناء مضمار الجري، في خطوة تعكس التزام بنك الكويت الوطني بمبادئ الاستدامة البيئية وتقليل البصمة الكربونية.

عصام الصقر وشيخة البحر وصلاح الفليج وسليمان المرزوق

فريق هندسي وطني متميز

أشرف على تنفيذ المشروع فريق متخصص من بلدية الكويت برئاسة المهندسة أمينة حمادة، وضم في عضويته كلًا من: المهندس خالد الكندري، المهندسة سارة القحص، المهندسة إيمان الكندري، المهندسة منى المطيري، المهندس أحمد العنزي، المهندسة حصة الصانع، المهندسة روان الظفيري، المهندسة روعة الرضوان، المهندس عذبي العصفور، المهندسة مراحب الهلال، والمهندسة رزان الهاجري، حيث عمل الفريق على ضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية، وبما يحقق رؤية مشتركة بين جميع الأطراف المعنية.

محافظ العاصمة وعصام الصقر وشيخة البحر وصلاح الفليج وسليمان المرزوق

ريادة في المسؤولية الاجتماعية

وقع بنك الكويت الوطني في مايو من العام 2023 اتفاقية مع بلدية الكويت تبرع بموجبها بمبلغ 3 ملايين دينار، وذلك تطوير وإعادة تأهيل واجهة الشويخ البحرية، لتوفير كل ما يحتاجه زوارها، مع التركيز على توفير مرافق عصرية تتميز بأعلى معايير الكفاءة والجودة، بما يدعم استدامة الصحة والرياضة والترفيه في الكويت.

ميساء بوشهري تلقي كلمتها

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من المبادرات التي يحرص بنك الكويت الوطني على إطلاقها ورعايتها ودعمها في مختلف المجالات، كمجالات الصحة، والتنمية الاجتماعية، والبيئية، والرياضية، والتوعوية، ليرسخ بذلك موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت، ويعزز دوره في ترسيخ أسس التنمية المستدامة تماشياً مع خطة التنمية الوطنية.