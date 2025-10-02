تركيا تفتح تحقيقا بشأن اعتقال الاحتلال 24 من رعاياها خلال اقتحام أسطول الصمود

أسطول الصمود

أعلن مكتب المدعي العام في اسطنبول اليوم الخميس أنه فتح تحقيقا بشأن اعتقال الاحتلال الإسرائيلي 24 من رعايا تركيا خلال اقتحامها سفن (أسطول الصمود العالمي) في المياه الدولية.

وقال المكتب في بيان إن بحرية الاحتلال اعتقلت 24 ناشطا تركيا عقب هجماتها في المياه الدولية على (أسطول الصمود العالمي) الذي يهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وكسر الحصار.

وأضاف البيان أن المكتب فتح تحقيقا في الحادثة في إطار الأحكام المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقوانين التركية ذات الشأن فيما يتعلق ب”حرمان شخص من حريته” و”اختطاف أو احتجاز وسائل النقل” و”السطو” و”إلحاق الضرر بالممتلكات” و”التعذيب”.

وكان الأسطول أعلن عبر حسابه بمنصة (إكس) للتواصل الاجتماعي مساء أمس تعرضه لهجوم من نحو 10 سفن تابعة للاحتلال الإسرائيلي.