الأرصاد الجوية: طقس البلاد حار نهارا ومائل للحرارة الى معتدل ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع بصفة عامة حارا نهارا ومائلا للحرارة الى معتدل ليلا.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الكويت تتأثر بامتداد مرتفع جوي من جهة الشمال الغربي للبلاد مع رياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وأضاف العلي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتتراوح ما بين 12 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار بينما تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 37 و39 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام. وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 12 و38 كيلومترا في الساعة فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 26 و28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وأوضح أن الطقس نهار غد الجمعة يكون حارا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعة وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 36 و38 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وذكر أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 8 و32 كيلومترا في الساعة فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال العلي إنه يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 12 و38 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 38 و40 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام. وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة فتتراوح بين 22 و24 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.