إقلاع الطائرة الـ15 من الجسر الجوي الكويتي الثاني بـ40 طنا من المساعدات لإغاثة غزة

ممثلو الجهات الرسمية المشاركة بتجهيز الطائرة الـ 15 من الجسر الجوي الثاني لإغاثة غزة

أقلعت صباح اليوم الخميس الطائرة الإغاثية الـ15 من الجسر الجوي الكويتي الثاني ضمن الحملة الإنسانية (الكويت بجانبكم) لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين متجهة إلى مطار العريش المصري وعلى متنها 40 طنا من المساعدات الغذائية تمهيدا لإيصالها إلى قطاع غزة.

وتأتي الطائرات الإغاثية المنطلقة من قاعدة عبدالله المبارك الجوية ضمن حملة (فزعة لغزة) بتنظيم من جمعية الهلال الأحمر الكويتي والتعاون مع جهات خيرية كويتية بالتنسيق مع وزارات الشؤون والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع إن الدعم الكويتي لقطاع غزة بتوجيهات سامية من القيادة الحكيمة يترجم إرادة دولة الكويت في حشد طاقات كل مؤسساتها الرسمية لتأمين الجسر الجوي الإغاثي الثاني وإيصاله بشكل منظم وسريع إلى الأشقاء الفلسطينيين هناك.

وأكد المغامس أن هذا التعاون الرسمي يعكس التزام دولة الكويت الثابت بالوقوف إلى جانب القضايا الإنسانية العادلة وترسيخ مكانتها بلدا سباقا في إغاثة المنكوبين أوقات الأزمات مضيفا أنه بموازاة الجهود الحكومية كان للقطاع الخيري والأهلي في الكويت دور محوري عبر المبادرات الخيرية الفاعلة ما أظهر صورة مشرقة للتكافل الإنساني الكويتي.

ولفت إلى حرص الجمعية على ضمان استمرار تدفق المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري وسفارة دولة الكويت في القاهرة بما يكفل وصولها بسرعة وأمان إلى مستحقيها في قطاع غزة مبينا أن هذه الرحلات الإنسانية ليست مجرد شحنات غذائية بل هي رسالة تضامن وأمل من دولة الكويت إلى الشعب الفلسطيني الشقيق وتجسيد عملي لقيم العطاء التي عرفت بها البلاد في مساندة المنكوبين حول العالم.

وقد تولت جمعية الهلال الأحمر الكويتي تجهيز المساعدات الإنسانية في رحلة اليوم والمقدمة من جمعية جود الخيرية بهدف تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للقطاع كما عملت على تجهيز الطائرات السابقة الموزعة على 4 طائرات إلى الأردن و11 إلى مصر حتى الآن.

وبذلك يصل إجمالي أطنان المساعدات الكويتية المرسلة من الجسر الجوي الكويتي الثاني للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 300 طن من المواد الغذائية المنتجة داخل البلاد بالتنسيق مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.