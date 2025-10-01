دوري أبطال أوروبا: سان جرمان يهزم برشلونة في عقر داره وفوز أرسنال وتعادل سيتي

راموس محتفلاً بهدفه القاتل في مرمى الفريق الكتالوني

حسم باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب والمثقل بالاصابات لقاء القمة مع مضيفه برشلونة الاسباني 2-1 الاربعاء في الجولة الثانية من المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في حين حقق أرسنال فوزا متوقعا على اولمبياكوس اليوناني بهدفين نظيفين، وفرط مانشستر سيتي الانكليزي بتقدمه مرتين امام موناكو الفرنسي ليخرج بالتعادل 2-2.

في المباراة الاولى، خاض سان جرمان المباراة في ظل غيابات كثيرة طالت صفوفه أبرزها لمهاجمه عثمان ديمبيليه المتوّج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بالإضافة الى غياب قائده البرازيلي ماركينيوس وجناحيه الموهوبين ديزيريه دويه والجورجي خفيتشا كفاراتسيخيليا جميعهم بداعي الإصابة. كما اضطر في اللحظة الاخيرة الى التخلي عن لاعب وسطه البرتغالي جواو نيفيش بعد أن كان في التشكيلة الاساسية ليحل بدلا منه وارن-زائير ايمري.

وكان برشلونة استهل مشواره في البطولة القارية التي فاز بها للمرة الاخيرة عام 2015، بالفوز على نيوكاسل الانكليزي خارج ملعبه 2-1.

وتمكن الفريق الكاتالوني من افتتاح التسجيل بعد هجمة منسقة وصلت فيها الكرة الى راشفورد الذي مررها مباغتة باتجاه توريس ليتابعها في الشباك (19).

ردّ عليه سان جرمان بركلة حرة جانبية أطلقها المغربي أشرف حكيمي وتصدى لها ببراعة حارس برشلونة البولندي فويتشيخ شتشيزني (29).

ونجح الفريق الباريسي في إدراك التعادل بعد مجهود فردي رائع لظهيره الأيسر نونو منديش فوصلت الى سيني مايولو (19 عاما)الذي توغل بين مدافعين قبل أن يتابعها في الشباك (38).

وكاد البديل الكوري الجنوبي كانغ-ان لي يمنح التقدم لسان جرمان عندما راوغ اكثر من مدافع داخل المنطقة وسدد كرة ارتطمت بالقائم (83).

وحسم سان جرمان النتيجة في صالحه اثر هجمة مرتدة وصلت فيها الكرة الى حكيمي فمررها عرضية متقنة باتجاه المهاجم البديل البرتغالي غونسالو راموش فتابعها داخل الشباك (90).

وكان سان جرمان فاز على برشلونة ايضا في آخر زيارتين له للفريق الكاتالوني وبنتيجة واحدة 4-1 عامي 2021 و2024.

وعلى ستاد الامارات في شمال لندن، تغلب ارسنال الانكليزي على اولمبياكوس اليوناني 2-0.

كاد ارسنال يفتتح التسجيل بعد مرور 90 ثانية عندما تلقى البرازيلي غابريال مارتينيلي كرة عرضية لكنه أطاحها فوق العارضة.

عوض مارتينيلي خطأه عندما مرر صانع ألعاب ارسنال وقائده الدنماركي مارتن اوديغار كرة بينية متقنة باتجاه المهاجم السويدي فيكتور يوكيريس فتوغل بين مدافعين وسدد كرة اصطدمت بأسفل القائم وتهيأت امام مارتينيلي ليتابعها داخل الشباك (12).

وتصدى حارس أرسنال الاسباني دافيد رايا لمحاولة البرتغالي دانيال بودنس منتصف الشوط في فرصة نادرة للفريق اليوناني.

وانتظر أرسنال الثواني الاخيرة من المباراة ليضيف له بوكايو ساكا الهدف الثاني.

سيتي يهدر الفوز

حرم موناكو من الدوري الفرنسي مانشستر سيتي الإنكليزي من تحقيق فوزه الثاني في دوري الأبطال بعد هدف قاتل لإريك داير في الدقيقة الأخيرة للمباراة التي انتهت 2-2.

وبعدما منح هالاند سيتي التقدم مرتين (15 و44)، إثر معادلة الهولندي جوردان تيزه للنتيجة في المرة الاولى (18)، أهدر سيتي فرصة تحقيق فوز في متناول اليد بعد منحه ركلة جزاء لمنافسه انبرى لها داير بنجاح (90).

وافتتح هالاند التسجيل بعد أن وجد الكرواتي يوشكو غفارديول ثغرة في دفاع موناكو ليمرر كرة عالية متقنة استقبلها هالاند بشكل رائع وعكسها من لمسة أولى فوق الحارس الالماني-السويسري فيليب كوهن (15).

ولم ينتظر أصحاب الأرض طويلا لفرض التعادل بعدما سدّد تيزه كرة صاروخية رائعة من خارج منطقة الجزاء في أعلى الزاوية (18).

وأعاد هالاند التقدم لسيتي قبل نهاية الشوط الاول بعد عرضية نيكي أورايلي ارتقى لها النروجي وحوّلها برأسه داخل الشباك (44).

وفيما كان سيتي يقترب شيئا فشيء من تحقيق فوزه الثاني، حصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء بعدما احتسب الحكم ان نيكو غونساليس رفع قدمه بوجه داير بعد العودة الى تقنية الفيديو المساعد “في أيه آر” فانبرى الاخير للركلة بنجاح فارضا التعادل (90).

بخلافه، سطّر النادي الإنكليزي الآخر نيوكاسل فوزه الأول في المسابقة بفوزه على مضيفه أونيون سان جيلواز البلجيكي برباعية نظيفة.

ويدين “ماغبايز” بفوزه الى أهداف الوافد الجديد الألماني نيك فولتيماده (17) وأنتوني غوردون (43 و64 من ركلتي جزاء) وهارفي بارنز (81).

وفي أبرز المباريات الاخرى، تغلب نابولي الايطالي على سبورتينغ البرتغالي 2-1 بهدفين لمهاجمه الدنماركي راسموس هويلوند المعار من مانشستر يونايتد الانكليزي.

وحقق بوروسيا دورتموند الالماني فوزا عريضا على اتلتيك بلباو الاسباني 4-1، في حين تعادل فياريال الاسباني مع يوفنتوس الايطالي 2-2.

وهذا التعادل هو الثاني لفريق السيدة العجوز بعد مباراته في الجولة الاولى امام دورتموند والتي انتهت 4-4.