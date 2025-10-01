الجمارك: إحباط تهريب مليوني حبة كبتاجون في حاوية ألواح زجاجية بميناء الشويخ

المضبوطات

في إطار الجهود المستمرة للتصدي لتهريب المخدرات وحماية المجتمع من أخطارها، تمكنت الإدارة العامة للجمارك – ميناء الشويخ، وبالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلةً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية – إدارة مباحث محافظة حولي ، وبالتنسيق مع إدارة البحث والتحري الجمركي، من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من الحبوب المخدرة.

وقالت الجمارك أن معلومة وردت من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقدوم حاوية إلى ميناء الشويخ قادمة من لبنان بحجم (20 قدم) تحمل في ظاهرها ألواحًا زجاجية، وبعد ورود المعلومة بالحاوية تم تفتيشها بدقه ، وتبيّن أن أطراف الألواح الزجاجية قد جرى استغلالها لإخفاء مايقارب مليونين حبة من مادة الكبتاجون المخدرة.

وعلى الفور، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها والتنسيق مع جهات وزارة الداخلية لاستكمال التحقيقات وضبط المتورطين.

وأكدت الإدارة العامة للجمارك أن هذا الإنجاز يأتي في إطار التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية، وتكامل الجهود بين الأجهزة الأمنية في الدولة للتصدي لمحاولات التهريب بكافة أشكالها، حمايةً لأمن البلاد والمجتمع، وردعًا لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره