وزير الكهرباء: الكويت منفتحة على الاستثمارات الأجنبية وتقديم التسهيلات للمستثمرين عبر الشراكة بين العام والخاص

وزير الكهرباء الدكتور صبيح المخيزيم مع سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة الكويت اوليفييه غوفان

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم اليوم الأربعاء انفتاح دولة الكويت على الاستثمارات الأجنبية وتقديم التسهيلات للمستثمرين عبر نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك في بيان صادر عن (الكهرباء) بمناسبة استقبال الوزير المخيزيم سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة الكويت اوليفييه غوفان حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما في مجالات الاستثمار والبنى التحتية وبحثا سبل التعاون في مشاريع الطاقة والمياه.

ووفق البيان فقد استعرض الوزير المخيزيم عددا من المشاريع الكبرى التي تعمل دولة الكويت عليها مثل (الشقايا للطاقة المتجددة) و(النويصيب) مؤكدا انفتاح الدولة على الاستثمارات الأجنبية وتقديم التسهيلات للمستثمرين عبر نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

بدوره أكد السفير الفرنسي بحسب البيان اهتمام الشركات الفرنسية بتوسيع مشاركاتها في السوق الكويتية لافتا إلى الخبرات الفرنسية في مجالي الطاقة المتجددة وتحويل النفايات إلى طاقة معالجة.

واستعرض اللقاء تطورات الشبكة الكهربائية وسبل تعزيز أمن الطاقة في المنطقة وأهمية الربط الكهربائي والمائي مع دول الجوار إضافة إلى خطط دولة الكويت في مجال معالجة المياه وخدمة المدن الجديدة.

وأكد الطرفان وفق البيان عمق العلاقات الكويتية – الفرنسية والحرص على مواصلة تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين.