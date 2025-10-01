وزير البلدية ومحافظ العاصمة يفتتحان مشروع شاطئ الشويخ الجديد

وزير الدولة لشؤون البلدية عبداللطيف المشاري ومحافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي الصباح خلال افتتاح مشروع شاطئ الشويخ الجديد

افتتح وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ومحافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي الصباح اليوم الأربعاء مشروع شاطئ الشويخ الجديد الذي يمتد على طول 7ر1 كيلو متر ويعد واجهة بحرية عصرية ومتنفسا ترفيهيا ورياضيا متكاملا في قلب العاصمة.

وبهذه المناسبة قال الوزير المشاري في كلمة له إن هذا المشروع سيكون بداية لتطوير العديد من الشواطئ والمواقع الحيوية في البلاد وجعل الأماكن العامة أكثر حيوية وخدمة للسكان.

وتوجه بالشكر إلى بنك الكويت الوطني على تبرعه السخي ولمحافظ العاصمة على متابعته الحثيثة للمشروع ولكل القياديين الحاليين والسابقين في بلدية الكويت الذين كان لهم دور كبير في إنجاحه.

من جهته أكد محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي في كلمة مماثلة أن هذا المشروع الحيوي يشكل خطوة مهمة في مسار التنمية المستدامة ويعكس رؤية الدولة نحو تعزيز الوجه الحضاري للعاصمة وتوفير مرافق ترفيهية متكاملة تخدم المواطنين والمقيمين.

وأعرب عن شكره وتقديره للجهات الحكومية وبلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة على جهودهم الكبيرة في إنجاز المشروع مثمنا في الوقت نفسه دور القطاع الخاص ممثلا في بنك الكويت الوطني على مساهمته الفاعلة ودعمه.

بدوره قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر في كلمته إن هذا المشروع الحيوي يمثل نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص ويجسد الرؤية المشتركة نحو كويت أكثر استدامة بما يساهم في تعزيز صحة المجتمع ورفاهيته.

وأضاف الصقر أن مشروع شاطئ الشويخ يعد احتفاء بسواحل الكويت وتراثها ويقدم للأجيال القادمة وجهة عصرية وصديقة للبيئة تمكن العائلات والشباب من ممارسة الرياضة والاستمتاع بجمال الطبيعة في بيئة آمنة وجاذبة.

ويأتي المشروع كثمرة للتعاون بين بلدية الكويت وبنك الكويت الوطني ويشتمل على مساحات خضراء واسعة ومرافق رياضية متنوعة ومسارات مخصصة للمشي والجري وركوب الدراجات الهوائية ومناطق ترفيهية وألعاب للأطفال إضافة إلى ترميم وتطوير المرافق الأساسية كالمسجد ودورات المياه.