النيابة العامة: تقدم الكويت في تصنيفها الدولي بمجال محاربة الاتجار بالأشخاص ثمرة لجهودها على المستويين التشريعي والتنفيذي

النيابة العامة

اعتبرت النيابة العامة التقدم الذي أحرزته دولة الكويت في تصنيفها الدولي في مجال محاربة الاتجار بالأشخاص بالانتقال من قائمة المراقبة إلى المستوى الثاني بحسب التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2025 “ثمرة لما بذلته من جهود على المستويين التشريعي والتنفيذي”.

وأبرزت النيابة العامة بصفتها عضوا في اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ما اتخذته من خطوات عملية تمثلت في إعادة تنظيم نيابة العاصمة لتصبح مختصة بنظر قضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

ولفتت إلى إصدارها تعاميم داخلية لتوحيد إجراءات التحقيق في هذه القضايا إلى جانب تنظيم ومشاركة أعضائها في ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة بما يتوافق مع المعايير الدولية الأمر الذي أسهم في رفع كفاءة الكوادر وعزز من قدراتهم على التعامل مع هذه القضايا.

وأكدت النيابة العامة أن مشاركتها في أعمال اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تعكس حرصها على تكامل الجهود مع الجهات المعنية بما يعزز تنسيق العمل ويوحد آليات الاستجابة لمكافحة هذه الجريمة ويدعم وفاء دولة الكويت بالتزاماتها الدولية.

وأعربت عن الشكر والتقدير لوزير العدل رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين المستشار ناصر السميط وأعضاء اللجنة على جهودهم المخلصة مؤكدة التزامها بمواصلة دعم هذه الجهود ومساندة كل ما من شأنه تعزيز مكانة دولة الكويت على الصعيد الدولي.

وكان وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين المستشار ناصر السميط قال لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في وقت سابق اليوم إن دولة الكويت ارتقت في تصنيفها بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2025 من قائمة المراقبة بالفئة الثانية (Tier 2 Watch List) التي أدرجت عليها لثلاث سنوات متتالية إلى الفئة الثانية (Tier 2).